Din que unha imaxe vale máis ca mil palabras e, se das postais que nos deixa o entorno xacobeo se trata, entón mellor nin falamos, non?

A visión do Camiño de Santiago polo CPR Plurilingüe Barreiro fala da beleza e a diversidade da paisaxe galega ao seu paso polas distintas rutas que conflúen na capital autonómica. Mar e neve, natureza e arte,patrimonio e espírito combináronse deste xeito ao longo do curso no traballo do alumnado de 1º da ESO do centro.

Un percorrido gráfico e audiovisual no que o alumnado foi coñecendo e perfeccionando a súa técnica ata lograr imaxes como as que firman Brais Paramos e Yerai Hermelo, destacadas polo xurado de Escola en Camiño con ata dous premios: Fotografía e Mellor serie fotográfica.

A temática Xacobea, unha motivación en si mesma para os alumnos

Unha oportunidade tamén para recuperar o traballo cooperativo no aula que a pandemia tiña afastado das aulas, tal e como festexa o profesor J. Marcos Soto.

“O reencontro de alumnado e docentes con esta forma de traballar permitiu estreitar lazos, achegar puntos de vista diferentes e enriquecer o proceso de ensino e a aprendizaxe, tendo como obxectivo común ser conscientes do que cada un podía achegar ao proxecto, xa fose vivencia persoal, investigación, ou expresión a través de diferentes canles”, explica para sinalar tamén o gran calado que o roteiro Xacobeo ten entre o alumnado, independentemente da etapa educativa á que pertenzan: “Xa desde o principio suscitou curiosidade e interese, obtendo resultados máis que aceptables. Foron realizacións persoais que transcenderon ás que se poden expor no curso académico ordinario. A propia temática Xacobea constituíu unha forma de motivación que permitiu que realizasen interesantes producións gráficas e audiovisuais, capaces de captar a atención do espectador coas súas mensaxes”.

Fotografías, e tamén podcasts, coma os que poden verse na páxina web de Escola en Camiño e que nos deixan desexosos de coñecer o Camiño porque, e aquí topámonos coa esencia mesma do proxecto escolar Escola en Camiño: que mellor que os ollos creativos e limpos dos nenos e mozos galegos para contar todo o que nos poden ofrecer as rutas Xacobeas?

Espectaculares postais que deixan ver a neve nos montes galegos, ou as panorámicas da Ría de Vigo e a súa emblemática Ponte de Rande, ou a arte urbana que se agocha na esquina máis insospeitada da nosa comunidade, ou, por suposto, a emblemática frecha amarela que evita que nos perdamos durante a peregrinaxe.

Todas estas fotos e moitas outras forman parte dun proxecto “totalmente significativa para o alumnado”, tal e como o describe Marcos Soto para despedirse, “ao tratar aspectos relacionados coa súa realidade circundante e máis próxima, o Camiño”.

J. Marcos Soto | Profesor de EPVA

Escola en Camiño foi unha oportunidade magnífica para que o alumnado experimentase e investigase formas de expresión e comunicación diferentes ás habituais, poñendo en valor distintas modalidades de expresión plástica como linguaxe universal. Puideron realizar un percorrido por todo o ámbito gráfico e audiovisual, ensaiando con materiais e técnicas que lles permitiron expresar diferentes mensaxes relacionadas co ámbito sociocultural que representa o Camiño.

No plano de traballo na aula, Escola en Camiño significou a recuperación das formas de traballo cooperativo que, desde hai algún tempo, a pandemia afastou das aulas. O reencontro do alumnado e os docentes con esta forma de traballar permitiu estreitar lazos e foron conscientes da importancia deste antigo roteiro, documentándose e mesmo desprazándose a diferentes tramos ao seu paso por Vigo, do cal destacaron o seu carácter máis urbano, onde a tradición mestúrase con elementos recentes e innovadores que, aínda que poidan estar afastados no seu significado, achegan singularidade e carácter poliédrico e diverso ao Camiño.