Última sesión para comprar con premio

La iniciativa impulsada por FECIMO en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Bueu (FIC) que une compras, comercio de proximidad y cultura. La campaña encara ya sus últimas horas, ya que finalizará mañana, domingo 13 de septiembre.

La propuesta nació con el objetivo de animar las compras durante el mes de septiembre y convertir la vuelta a la rutina después del verano en una oportunidad para premiar la fidelidad de los clientes del comercio local.

La mecánica es sencilla. Por cada compra o consumo de 10 euros o más en los establecimientos participantes, los clientes reciben un código alfanumérico que pueden registrar en la web de Comercio do Morrazo (www.comerciodomorrazo.com)para participar en el sorteo de seis tarjetas regalo de 50 euros, canjeables en los negocios adheridos de Bueu, Cangas y Moaña.

La campaña cuenta además con una categoría específica para el sector de la imagen personal, con nueve vales de 50 euros para gastar en peluquerías y centros de belleza participantes. El cine también forma parte de la iniciativa: las entradas adquiridas en la taquilla del FIC de Bueu permiten obtener códigos para participar en los sorteos.

El broche final tendrá lugar en el marco del Festival Internacional de Cine de Bueu, donde se realizará la entrega de los premios. De este modo, una campaña concebida para impulsar el comercio de proximidad encuentra en el cine su particular escenario de clausura.

Queda, por tanto, una última oportunidad para participar durante este fin de semana. Este sábado todavía es posible realizar compras en los establecimientos adheridos a esta iniciativa impulsada por FECIMO, conseguir los correspondientes códigos y entrar en el sorteo.

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En definitiva, estamos ante una última sesión (por ahora, puesto que pronto llegarán nuevas acciones) para apoyar al comercio local del Morrazo y, con un poco de suerte, llevarse también un premio que hará más llevadera la vuelta al cole.