El momento ideal para recuperar rutinas

Septiembre trae consigo la vuelta a la rutina y la oportunidad de recuperar hábitos saludables.

Desde Hedra Centro Médico y Estético, su directora, Cristina Bernárdez, y su equipo recomiendan comenzar esta nueva etapa con un diagnóstico y valoración profesional de la piel. Conocer su estado permite adaptar los cuidados y tratamientos a las necesidades de cada persona.

Una higiene profunda y regeneradora puede ser el primer paso para preparar la piel. También es un buen momento para revisar la rutina cosmética y abordar problemas como manchas e hiperpigmentaciones, falta de luminosidad, alteraciones de textura, acné o poros dilatados.

Con menor exposición solar, septiembre resulta además adecuado para retomar tratamientos como el láser SHR, tanto para depilación como para fotorejuvenecimiento, o el láser azul para determinadas imperfecciones cutáneas, siempre bajo valoración profesional.

El cuidado integral también implica recuperar una alimentación equilibrada y practicar ejercicio regularmente. Para aquellas zonas donde resulta más difícil reducir volumen, programas personalizados como H Body Slim pueden complementar hábitos saludables.

Hedra amplía su propuesta con servicios de Medicina Estética, de la mano del Dr. Manuel López, ofreciendo un abordaje más completo.

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Septiembre es una oportunidad para parar, valorar cómo estamos y recuperar rutinas que ayuden a sentirnos mejor. Cuidarnos también es una forma de recuperar nuestro bienestar.