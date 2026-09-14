El momento ideal para recuperar rutinas
Tratamientos personalizados para recuperar la piel tras el verano
Moncho González
Septiembre trae consigo la vuelta a la rutina y la oportunidad de recuperar hábitos saludables.
Desde Hedra Centro Médico y Estético, su directora, Cristina Bernárdez, y su equipo recomiendan comenzar esta nueva etapa con un diagnóstico y valoración profesional de la piel. Conocer su estado permite adaptar los cuidados y tratamientos a las necesidades de cada persona.
Una higiene profunda y regeneradora puede ser el primer paso para preparar la piel. También es un buen momento para revisar la rutina cosmética y abordar problemas como manchas e hiperpigmentaciones, falta de luminosidad, alteraciones de textura, acné o poros dilatados.
Con menor exposición solar, septiembre resulta además adecuado para retomar tratamientos como el láser SHR, tanto para depilación como para fotorejuvenecimiento, o el láser azul para determinadas imperfecciones cutáneas, siempre bajo valoración profesional.
El cuidado integral también implica recuperar una alimentación equilibrada y practicar ejercicio regularmente. Para aquellas zonas donde resulta más difícil reducir volumen, programas personalizados como H Body Slim pueden complementar hábitos saludables.
Hedra amplía su propuesta con servicios de Medicina Estética, de la mano del Dr. Manuel López, ofreciendo un abordaje más completo.
Septiembre es una oportunidad para parar, valorar cómo estamos y recuperar rutinas que ayuden a sentirnos mejor. Cuidarnos también es una forma de recuperar nuestro bienestar.
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