Tomiño celebra as Festas do Alivio con catro días de música, tradición e homenaxe
A alcaldesa Sandra González destaca o carácter especial das Festas da Virxe do Alivio como un momento de reencontro e orgullo para a veciñanza
A programación empeza este venres
Tomiño prepárase para vivir desde este venres 11 de setembro as Festas da Virxe do Alivio, unha das citas máis destacadas do calendario festivo do municipio. Durante catro xornadas, a programación combinará música, actos relixiosos, verbenas e tradición, ademais do tradicional acto cívico no que este ano será homenaxeada a matrona Ana Isabel Forneiro González.
As celebracións arrancarán o venres 11 de setembro coa actuación do grupo A Treboada Baixo Miño, que percorrerá os barrios da vila. Pola noite, a verbena correrá a cargo das formacións Assia e América de Vigo.
O sábado 12, a programación musical comezará ás 11.00 horas coa actuación da Banda de Música do Rosal, que regresará ao escenario ás 19.00 horas. Xa pola noite, as orquestras Gran Parada e Royal Espectáculo serán as encargadas de animar a verbena.
O domingo 13 estará marcado polos actos relixiosos. A xornada comezará con misas rezadas ás 10.00 e ás 11.00 horas, mentres que ás 10.30 horas actuará a Agrupación Musical de Goián. Ás 12.30 horas terá lugar a misa solemne, con sermón, cantada pola Coral de Tomiño e seguida da tradicional procesión.
Pola tarde, a Agrupación Musical de Goián volverá actuar, neste caso a partir das 18.30 horas. A xornada rematará cunha nova verbena, amenizada polas orquestras Kubo e Trébol.
O luns 14, último día das festas, haberá unha misa rezada ás 10.00 horas e, media hora despois, comezará a actuación da Banda de Música Municipal de Redondela. Ás 12.00 horas oficiarase a misa solemne en honor á Santa.
Xa pola tarde, ás 19.00 horas, celebrarase a misa cantada en honor a San Cristóbal, seguida da tradicional procesión con coches. Á mesma hora actuará o grupo Virxe do Alivio. A verbena de fin de festas terá como protagonista á orquestra Capitol.
Homenaxe a Ana Isabel Forneiro
Un dos momentos centrais das Festas do Alivio será o acto cívico no que o Concello de Tomiño homenaxeará a Ana Isabel Forneiro González, matrona do Centro de Saúde de Tomiño desde 1986, que acompañou durante catro décadas varias xeracións de mulleres e familias do municipio.
O recoñecemento terá lugar o sábado 12 de setembro, ás 21.00 horas, na Praza do Seixo. Con este acto, o Concello quere agradecer unha traxectoria profesional dedicada non só á saúde das mulleres, senón tamén á súa autonomía, ao seu benestar e ao seu dereito a decidir.
Nacida en Vigo en 1962, Ana Isabel Forneiro estudou Enfermaría en Santiago e chegou á especialidade Obstétrico-Xinecolóxica case por casualidade. Ela mesma recoñece que ser matrona non estaba inicialmente nos seus plans, pero aquela elección acabou marcando toda a súa vida.
En 1986 chegou a Tomiño na procura dun destino próximo á súa cidade natal e atopou un lugar no que desenvolvería toda a súa carreira profesional e boa parte da súa vida persoal. Chegou cunha ollada aberta e coa convicción de que había outra forma de exercer a profesión.
Xunto cunha xeración pioneira de matronas do sur de Pontevedra, compartiu coñecementos, promoveu formación e buscou novos recursos para transformar unha atención que quería levar moito máis alá da preparación para o parto.
O acto cívico das Festas do Alivio servirá así para recoñecer simbolicamente unha traxectoria de catro décadas de compromiso. Ana chegou a Tomiño para exercer como matrona e acabou acompañando a vida de todo un pobo.
Sandra González: «As festas son de celebración e de orgullo por todo o que somos»
A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, salienta o carácter especial destas celebracións e o seu significado para a veciñanza. «As Festas do Alivio son sempre un momento moi especial para Tomiño. Son días de reencontros, de celebración e de orgullo por todo o que somos, pero tamén unha boa ocasión para mirar o camiño percorrido e pensar no concello que queremos seguir construíndo», sinala a alcaldesa de Tomiño, Sandra González.
A rexedora destaca que Tomiño chega a este Alivio «como un concello solvente, cunha economía saneada e coa capacidade necesaria para seguir impulsando novos proxectos e mellorando os servizos públicos». «Fixémolo, ademais, sendo capaces de captar fondos europeos e de convertelos en investimentos e actuacións que transforman o día a día da veciñanza. Iso demostra que temos proxecto, capacidade de xestión e un equipo preparado para aproveitar cada oportunidade», subliña.
«Nada disto é froito da casualidade nin da improvisación. É o resultado dunha maneira de gobernar baseada no rigor, na planificación e na defensa dos intereses de Tomiño. Demostramos que desde un concello tamén se poden liderar transformacións importantes cando hai un proxecto claro, ambición e capacidade para levalo adiante», salienta a alcaldesa.
«Tomiño continúa avanzando e mellorando, e a mellor proba é toda a xente que nos últimos anos escolleu este concello para vivir, para crecer e para construír aquí o seu proxecto de vida. Ese crecemento énchenos de orgullo, pero tamén aumenta a nosa responsabilidade: temos que seguir traballando para que Tomiño manteña a súa identidade e sexa cada vez un lugar con máis calidade de vida, máis servizos e máis oportunidades», afirma González.
A alcaldesa agradece tamén «o enorme traballo da Comisión de Festas, das asociacións, dos colectivos e de todas as persoas que fan posible o Alivio» e anima a veciñanza a «saír á rúa, desfrutar e compartir unhas festas que son parte da memoria e da vida de Tomiño».
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