Septiembre marca la vuelta al ritmo de estudio de los opositores

El inicio de septiembre viene marcado por el final del verano, con todo lo que ello conlleva, ya que, para la gran mayoría de la sociedad, supone la vuelta definitiva a la rutina. Un cambio que apenas experimentan los opositores, que durante el período estival mantienen una actividad, aunque sea mínima, como revelan los datos oficiales de Postal 3, academia de oposiciones con más de 52 años de experiencia en el sector. De hecho, hasta el 36% de sus alumnos reducen de forma sustancial su productividad durante el verano.

Desde Postal 3 advierten de que no se debe dejar de lado la oposición, porque, a la larga, puede convertirse en una carga pesada para el opositor. «No es lo mismo empezar de cero un proceso selectivo que ya tener una planificación», explican desde la academia. Por eso es importante que los aspirantes que empiezan a opositar para un proceso selectivo no se relajen y traten de llegar a pleno rendimiento a finales de septiembre. Al final, todos ellos van a competir contra personas que han mantenido su actividad, aunque en menor medida. Y este año, además, la oferta es especialmente atractiva: la Xunta de Galicia anunció más de 1.200 plazas en la OEP 2026.

Todos los detalles cuentan, por eso es fundamental implementar todos aquellos hábitos que tengan un impacto positivo en nosotros; no es el que más horas de estudio invierte quien consigue una plaza, sino aquel que lo hace bajo una planificación y organización óptima. «Tampoco hay que pasarse horas estudiando, a veces es mejor hacer tests todos los días», destaca Álvaro Da Costa, alumno de Postal 3 y número uno de la convocatoria de subalterno. En este sentido, el ocio también juega un papel clave, ya que permite entablar una relación sana con el proceso selectivo y poner a punto la cabeza.

Desde el primer momento, todo el equipo de docentes de Postal 3 toma en cuenta estas circunstancias y todos los agentes externos que puedan afectar al rendimiento del alumno. El coste beneficio-riesgo es alto, por lo que es importante adaptar un plan estratégico para cada uno de ellos. Son las propias tutores pedagógicas quienes se encargan de este acompañamiento durante toda la preparación. A largo plazo, esto puede evitar que lleguen los «famosos atracones de última hora», como advierten desde la academia.

La gestión emocional es otro de los aspectos que, a veces, el opositor deja de lado; tanto en lo positivo, con la motivación, como en lo negativo, con los agobios. Precisamente, el mes de septiembre es una temporada de cierta tensión emocional, por lo que toda ayuda externa y organización puede ser esencial para aminorar su impacto. En Postal 3 palían esta problemática a través de los talleres, en los que se les muestran las posibles soluciones a todos los desafíos que se les pueden presentar.

La clave está en la planificación y en el equilibrio entre estudio y descanso, dos pilares que se tienen que apoyar con un acompañamiento a lo largo de toda la preparación. Así, quienes lleguen a octubre con las pilas cargadas parten con una ventaja frente a sus «competidores».

La vuelta a la rutina tras el verano no debe suponer un punto de partida, sino la continuidad de un trabajo que, aunque a menor ritmo, no se ha detenido. Un descenso de actividad que, bien gestionado, no tiene por qué pasar factura. La clave está en la planificación y en el equilibrio entre estudio y descanso, dos pilares en los que todo estudiante debe apoyarse, independientemente de cuando inicie su preparación.