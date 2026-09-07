Del primer descubrimiento a la universidad: un mismo proyecto educativo

Jacobo Olmedo dirige SEK International School Atlántico, el primer colegio de Galicia autorizado para impartir los tres programas del Bachillerato Internacional en Galicia. Con el nuevo curso recién estrenado, habla de la etapa que menos suele salir en los titulares y que, según defiende, condiciona todo lo demás: la etapa de Educación Infantil.

Se suele hablar de resultados de Bachillerato, de universidad, de idiomas. ¿Por qué empezar esta conversación por un niño de meses?

Cuando hablamos de éxito académico solemos fijarnos en la meta: Bachillerato, universidad o certificaciones de idiomas. Sin embargo, la educación nos demuestra que esos logros son el resultado de un recorrido que comienza en los primeros meses de vida.

¿Qué se le pierde a un niño que empieza esa etapa en un entorno que no está pensado para él?

Un niño pequeño necesita espacios, tiempos, materiales y relaciones diseñados específicamente para su etapa de desarrollo. Cuando esto no ocurre, puede ver limitadas oportunidades fundamentales para explorar, comunicarse, desarrollar su autonomía, construir vínculos seguros y descubrir el mundo a través del juego.

La inmersión en inglés empieza a los 4 meses. ¿No es pedirle demasiado a un bebé?

Lo exigente para un bebé no es escuchar dos idiomas; lo exigente sería pedirle que los estudiara. La inmersión temprana no consiste en enseñar inglés, sino en vivir experiencias en contextos reales.

Las cifras hablan de resultados. ¿Qué debería ver una familia con los ojos, en una visita, para saber que este es el colegio adecuado?

Si una familia visita un colegio y observa niños participando activamente, adultos que interactúan con respeto y cercanía, espacios que invitan a descubrir y una comunidad que transmite coherencia entre lo que dice y lo que hace, probablemente está viendo mucho más sobre el futuro de sus hijos que en cualquier estadística. Los resultados se leen en un folleto, pero la cultura educativa se siente al cruzar la puerta.

34 puntos en el examen del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, muy por encima de la media mundial. ¿Qué tiene que ver eso con la Educación Infantil?

Los 34 puntos son el resultado final de un proceso, no su punto de partida. Un alumno llega preparado para afrontar con éxito el Bachillerato Internacional porque durante años ha desarrollado curiosidad, pensamiento crítico, autonomía y capacidad de aprendizaje. Y esas bases empiezan a construirse en Educación Infantil.

Quienes deseen conocer SEK-Atlántico pueden reservar una visita personalizada en atlantico.sek.es o llamando al teléfono 986 87 22 77.