O Castro British International School: aprender creando, explorando y conectando con el entorno

En Mos, en un entorno próximo a Vigo, O Castro British International School apuesta por una educación internacional que prepara a sus alumnos no solo para alcanzar buenos resultados académicos, sino también para desenvolverse con confianza ante los retos de un mundo en constante transformación. Su propuesta educativa sigue el National Curriculum of England y pone el foco en el desarrollo de competencias que van más allá de los contenidos: creatividad, pensamiento crítico, comunicación, colaboración y autonomía.

Una de las claves de este enfoque es entender que el aprendizaje no sucede únicamente dentro del aula. Por eso, el colegio ha ido incorporando espacios especialmente concebidos para que los alumnos puedan experimentar, crear, investigar y aprender haciendo. Entre ellos destacan dos propuestas con enfoques muy diferentes, pero complementarios: el Creativity Lab y la Green Zone.

Un laboratorio para convertir las ideas en realidad

Inaugurado recientemente, el Creativity Lab es un espacio multidisciplinar pensado para transformar la manera en la que los estudiantes aprenden y aplican sus conocimientos. Su diseño flexible permite adaptar el entorno a distintos proyectos, materias y edades, favoreciendo el trabajo en equipo y la experimentación.

El nuevo Creativity Lab es un espacio multidisciplinar orientado al desarrollo de proyectos y al aprendizaje basado en la experimentación. / FdV

Inspirado en la metodología STEAM, el laboratorio incorpora diferentes áreas para acompañar a los alumnos durante todo el proceso creativo: desde la planificación y el diseño hasta la experimentación y la presentación de resultados. Cuenta con una zona de presentaciones audiovisuales, estación de robótica y programación, espacio de pruebas y prototipado y un centro de impresión 3D. Aquí, aprender significa también probar, equivocarse, modificar una idea y volver a intentarlo.

La naturaleza como aula

Si el Creativity Lab representa el aprendizaje a través de la creación y la tecnología, la Green Zone lleva la experiencia educativa al exterior. Este espacio forma parte del programa The Journey, una propuesta de aprendizaje al aire libre integrada en el currículo desde edades tempranas y orientada a desarrollar el carácter, la confianza, la resiliencia y la conexión con la naturaleza.

La Green Zone ofrece oportunidades para aprender de una forma práctica y contextualizada. Entre sus propuestas se encuentran un huerto urbano, un hotel de insectos y actividades de orientación en la naturaleza, que permiten a los alumnos observar su entorno, hacerse preguntas y comprender de manera directa conceptos relacionados con el medioambiente y la sostenibilidad.

Este contacto con el exterior también favorece habilidades sociales y personales. Trabajar en equipo, asumir responsabilidades, enfrentarse a pequeños retos o explorar un entorno natural son experiencias que contribuyen al desarrollo de la autonomía y la resiliencia.

Dos espacios, una misma forma de aprender

Creativity Lab y Green Zone representan dos escenarios distintos de una misma filosofía educativa: aprender haciendo. Uno invita a diseñar, construir, programar y transformar ideas en proyectos; el otro permite explorar, observar y aprender directamente de la naturaleza.

Junto a otros espacios del colegio, como la Black Box, dedicada a la oratoria y las artes escénicas, estas instalaciones forman parte de una estrategia de mejora continua que busca ampliar las posibilidades de aprendizaje más allá de la enseñanza tradicional.

Así, O Castro ofrece a sus alumnos un entorno en el que la curiosidad tiene espacio para crecer y en el que cada experiencia puede convertirse en una oportunidad para descubrir nuevas capacidades. Preparar a los estudiantes para el futuro no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en proporcionarles las herramientas y la confianza necesarias para crear, colaborar, resolver problemas y encontrar sus propias respuestas.