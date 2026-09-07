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Aulas de Música nas Bandas

Descubre tu talento musical al lado de casa

La Federación de Bandas de Música Populares de Vigo abre el periodo de matriculación para su nueva oferta formativa, que incluye especialidades de viento, cuerda y percusión para todas las edades

Aulas de Música nas Bandas.

Aulas de Música nas Bandas. / JOSE LORES

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B. C.

Las bandas de música de Vigo vuelven a abrir las puertas de sus escuelas para comenzar un nuevo curso, con ganas de formar una red musical para todas las edades y generar un efecto positivo en las personas.

El verdadero latido musical reside en los barrios y parroquias de la ciudad. Cada septiembre, coincidiendo con la llegada del nuevo curso académico, las nueve bandas de música de Vigo reabren las aulas de sus escuelas de música a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Impulsada por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo con el apoyo del Concello, esta red de «aulas de música nas bandas» surge con un objetivo claro: acercar la música a la ciudadanía para aprender, disfrutar y compartir en un entorno cercano, creando espacios de encuentro para la actividad social.

Un modelo pedagógico inclusivo y práctico

Frente a la enseñanza teórica tradicional, el modelo de «aulas de música nas bandas» sitúa la práctica musical colectiva en el centro del aprendizaje. Desde el primer momento, alumnado de cualquier edad puede experimentar la satisfacción de tocar en grupo, desarrollando capacidades clave como la concentración, la empatía y la inteligencia emocional, entre otras muchas.

Así, compartiendo una misma pasión, surgen vínculos entre diversas generaciones de personas que generan experiencias inolvidables y muy enriquecedoras tanto fuera como dentro del aula.

Además, la flexibilidad horaria permite compaginar la formación musical con los estudios, el trabajo y el día a día, pues la estructura de los cursos se adapta a las necesidades de cada persona, haciendo que el propio alumnado marque sus objetivos de aprendizaje.

Especialidades

En las escuelas de música se imparten clases de todas las especialidades propias de una banda de música popular, siendo estas las familias instrumentales de viento-madera (flauta, clarinete, saxofón, oboe, fagot), viento-metal (trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba), cuerda (violonchelo, contrabajo) y percusión.

A esto se suman clases de lenguaje musical adaptado, desarrollo vocal mediante sesiones de entonación y coro, así como la integración progresiva en bandas de iniciación y juveniles, permitiendo a los estudiantes subirse a un escenario desde sus primeras etapas.

Información para la matrícula

El periodo de matriculación ya está abierto por lo que, si está interesado en empezar el curso con buen ritmo, no dude en solicitar información directa sobre horarios, especialidades y jornadas de puertas abiertas contactando a:

  • Agrupación Musical Atlántida de Matamá - 610.887.916
  • As Delicias de Caeiro - 617.883.609
  • Ateneo Musical de Bembrive - 678.635.614
  • Banda Escola de Música de Beade - 678.635.615
  • Escola de Música de Candeán - 687.202.268
  • Lira de San Miguel de Oia - 619.819.152
  • Unión Musical de Cabral - 669.146.394
  • Unión Musical de Coruxo - 672.106.120
  • Unión Musical de Valladares - 657.969.653

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