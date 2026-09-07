Centro Residencial Docente Vigo: Medio século sendo un fogar
O mércores 9 de setembro incorporaranse os residentes para comezar un novo curso neste centro, que ofrece moito máis que aloxamento e manutención
O Centro Residencial Docente celebra este 2026 medio século de vida en Vigo, afianzado como unha institución que vai máis alá de brindar aloxamento ao estudantado: é un fogar onde se potencian as relacións humanas e a vida en comunidade como ferramenta de formación integral. En conmemoración do 50 aniversario, creouse unha playlist de cancións que trazan unha memoria colectiva e musical das instalacións.
Situado na Estrada de Madrid 192, cunhas vistas privilexiadas da Ría de Vigo, o centro está dirixido aos estudantes de bacharelato ou ciclos formativos que teñen a súa residencia habitual lonxe da localidade, para que poidan cursar os seus estudos aquí. Tamén acolle a aqueles que, por circunstancias excepcionais, deben utilizar o servizo de residencia como medida para asegurar unha adecuada resposta educativa que non poden recibir nun centro docente da súa cidade.
Estas instalacións contribúen ao desenvolvemento educativo da mocidade e, co fin de estimular e motivar o uso adecuado do seu tempo libre e de lecer, programan distintas actividades cada curso que responden a todo tipo de intereses.
Por exemplo, no curso pasado desenvolveron iniciativas como un torneo de futbolín, un obradoiro de tatuaxes de henna, un obradoiro de flores prensadas en papel, unha sesión sobre alimentación saudable e actividades deportivas como pilates ou iniciación ao running, entre moitas outras propostas. Aquí non hai espazo para o aburrimento! Toda a relación de actividades publícase na páxina web de Centro Residencial Docente de forma mensual.
Para dar resposta a todas as necesidades e obxectivos do alumnado, o centro conta cun equipo de profesionais cualificados; principalmente, persoal docente con formación específica na atención educativa e pedagóxica dos mozos e mozas residentes. Ademais, as instalacións están deseñadas para atender adecuadamente as necesidades diarias dos seus estudantes.
Un dos piares fundamentais do funcionamento do centro é o fomento de valores esenciais para a convivencia, como o respecto, a responsabilidade, a solidariedade e a colaboración. Estes valores intégranse no día a día da vida residencial e contribúen á formación integral do alumnado.
Información para o novo curso
Así, no Centro Residencial Docente Vigo xa están preparados para comezar un novo curso académico cheo de diversión, aprendizaxe e bos recordos. O servizo de residencia comeza o mércores 9 de setembro. Os alumnos e alumnas poden consultar na páxina web do centro o horario de incorporación, no apartado «Secretaría- Horarios de Incorporación». Os residentes que o desexen poderán deixar as maletas nas instalacións en horario de mañá e quen quede a comer ese mesmo mércores deberán anotarse en recepción pola mañá. De forma excepcional, baixo previo aviso e debidamente xustificado, o estudantado poderá entrar no centro o día 10, en horario de 10:00 a 13:00 horas.
Dende a dirección do centro lembran que todo o alumnado debe traer consigo equipaxe, dúas toallas, dous xogos completos de sabas, roupa persoal e de aseo, calzado adecuado para a ducha e un candado pequeno para a taquilla.
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