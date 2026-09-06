Raquel Herrero, fundadora del estudio Aire Barre en Vigo: «Construye fuerza, postura y confianza sin impacto con la mejor música»

«El barre es una disciplina inspirada en elementos del ballet, el pilates y el entrenamiento funcional. La barra de ballet se convierte en una herramienta de apoyo para realizar un trabajo muy completo de todo el cuerpo». Son las palabras de Raquel Herrero, fundadora de uno de los centros pioneros de esta práctica en Vigo, Aire Barre, y creadora del Método Aire Barre.

Licenciada en Pedagogía de la Danza y con más de 20 años de experiencia en la docencia, Herrero creó Aire Barre con una idea muy clara: construir una forma de entrenamiento que no se limite únicamente al ejercicio físico, «sino que permita a la mujer sentirse fuerte, cuidarse y volver a conectar con su cuerpo».

«Buscamos que cada movimiento tenga un sentido»

Después de tantos años observando cuerpos diferentes y entendiendo cómo aprende y evoluciona cada persona, la fundadora de Aire Barre diseñó una manera propia de trabajar.

«El Método Aire Barre recoge la esencia del barre y la combina con una forma consciente de trabajar la fuerza, la estabilidad, la postura, la movilidad y el control corporal, poniendo especial atención en el cuerpo de la mujer y en sus necesidades», explica.

Clase en Aire Barre, impartida por Raquel Herrero. / Jose Lores

Así, las sesiones de este centro no van de hacer más repeticiones, entrenar más fuerte o «terminar una clase agotadas». «Buscamos que cada movimiento tenga un sentido, que la alumna entienda su cuerpo y aprenda a trabajar desde la precisión y el control», matiza su fundadora. Además, trabajan con grupos reducidos para conocer mejor a las alumnas y brindar una atención más cercana y personal.

La profesora es consciente de que más allá de buscar un cuerpo estable, fuerte y funcional, acudir a Aire Barre significa también dejar fuera «el ruido del día» y volver «a nosotras mismas», porque «entrenar no debería sentirse como un castigo ni como una obligación».

Aire Barre también nace con una concepción diferente del espacio de entrenamiento. «Nunca quise crear un gimnasio tradicional», explica Raquel Herrero. «Quería crear un estudio boutique, un espacio en el que la experiencia comenzase desde el momento en que una persona entra por la puerta».

Por eso el centro está pensado y cuidado hasta el último detalle, porque la estética también forma parte de la experiencia. «La luz, la música, las barras, los materiales, el ambiente y la manera de recibir a cada persona son importantes para nosotros», añade su creadora.

Una comunidad de mujeres y experiencias para compartir

Raquel Herrero no puede evitar hablar en femenino. A la par que ha crecido su estudio de barre, también lo ha hecho una verdadera comunidad de mujeres en torno a él.

«Hay alumnas que llegan buscando mejorar físicamente y terminan encontrando también un grupo, un lugar donde sentirse cómodas y un momento de la semana que es exclusivamente suyo», cuenta emocionada.

Aire Barre es, en palabras de Herrero, la suma de todas las mujeres que han ido pasando por sus clases y que poco a poco han hecho suyo este espacio. «Mujeres de diferentes edades, cuerpos, historias y objetivos que durante una hora comparten algo en común: dedicarse tiempo, moverse, sentirse fuertes y cuidarse».

En esta línea, buscando dar siempre un paso más allá del puro ejercicio físico, desde el centro están potenciando la organización de experiencias y eventos para sacar el barre de su formato habitual «y convertirlo en algo especial». Si no quieres perderte todo lo que está por venir, en las redes sociales de Aire Barre se publican todas las novedades.

Además, el estudio se está convirtiendo en un en el que desarrollar eventos privados y corporativos para empresas y marcas que buscan ofrecer algo diferente: una experiencia saludable, cuidada, personalizada y alejada de los formatos corporativos tradicionales.

Reserva tu clase en Aire Barre en Vigo Si tú también quieres formar parte de esta comunidad de mujeres en auge, buscar cuidar tu cuerpo y, sobre todo, encontrar un momento de desconexión y bienestar, las inscripciones para el nuevo curso en Aire Barre están abiertas. Ofrecen dos modalidades de clase: Aire Barre y Barre Sculpt. Es posible suscribirse de forma mensual, adquirir un bono trimestral o reservar clases puntuales. Para más información, visita las instalaciones en el número 61 de Avenida de la Hispanidad, de lunes a viernes (de 9:30 a 21:30 horas) o contacta a través del 640 263 293.

Formación para instructoras en Aire Barre

Este mes de septiembre, el evento que se espera en Aire Barre es la celebración de nuevas sesiones de la Formación de Instructoras del Método Aire Barre, dirigida a personas que quieren aprender el método y adquirir herramientas para impartir clases «con criterio, seguridad y una comprensión profunda del movimiento».

Raquel Herrero en las instalaciones de Aire Barre. / Jose Lores

La próxima formación se celebrará presencialmente en el estudio (Avenida de la Hispanidad, 61) los días 11, 12 y 13 de septiembre. Tres jornadas intensivas en las que se trabajará la metodología diseñada por Raquel Herrero; técnica, estructura y creación de clases; biomecánica aplicada al movimiento, adaptaciones y otros contenidos necesarios para comprender no solamente qué ejercicios realizar, sino por qué y cómo enseñarlos.

Tal y como declara la fundadora de Aire Barre: «Para mí, esta formación representa un paso especialmente importante dentro del proyecto porque supone transmitir todo el conocimiento acumulado durante años y convertirlo en una metodología que otras profesionales puedan llevar a sus propias alumnas».

Novedad para el nuevo curso: servicio de Nutrición

Finalmente, con septiembre ya en marcha y otro curso por delante para disfrutar en Aire Barre, el estudio da otro paso con la incorporación de un área de Nutrición.

La encargada de desarrollar este servicio es Belén Valado (@eatencalma), nutricionista que comparte con Aire Barre una forma de entender el cuidado basada en el acompañamiento, los buenos hábitos y una relación equilibrada con la alimentación.

Para Raquel Herrero, sumar la nutrición a la oferta del centro es una evolución natural del proyecto. «No queremos convertir Aire Barre simplemente en un lugar con más servicios, sino ampliar nuestra capacidad para acompañar a las mujeres que confían en nosotros, manteniendo siempre nuestra filosofía: cuidado, conocimiento, cercanía y atención individual», concluye.