Lupia celebra el origen de la cosecha y la tradición cervecera en una nueva edición de la Festa do Lúpulo de Betanzos

El lúpulo es una planta trepadora cuya flor se emplea para la elaboración de la cerveza, otorgando ese amargor y frescor que hoy apreciamos en cada trago. Pero lo que no todo el mundo sabe es que, aunque su producción principal no radica actualmente en Galicia, la zona de Betanzos llegó a ser la principal potencia del lúpulo en España el siglo pasado.

La recuperación de estos cultivos fue posible a partir del año 2004, cuando Hijos de Rivera decidió firmar un acuerdo con el Centro de Investigacións Agrarias de Magebondo (CIAM) para producir lúpulo gallego. Ese año se lanzó la primera cerveza elaborada exclusivamente con lúpulo gallego.

El compromiso de la compañía de cerveza, especialmente a través de su marca Lupia, con la tierra y el fruto que dieron origen a esta historia sigue vigente. Lupia nació en el año 2024 con el propósito de recuperar y poner en valor el lúpulo. Tal y como la propia marca proclama, su cerveza «no se fabrica, se cosecha».

Durante estos dos años su labor ha sido extensa: se han recultivado 135.000 metros cuadrados de terreno y se ha impulsado de forma notable el cultivo del lúpulo, plantando 9.000 metros cuadrados anuales de las variedades nugget y magnum.

En septiembre de 2025, Lupia se alió con el Concello de Betanzos para celebrar la Festa do Lúpulo, una oportunidad para reivindicar el pasado de la comarca vinculado al denominado "ouro verde". Los nombres propios de la organización de este proyecto son Lolo Mosteiro y Patricia Roel.

Campo de lúpulo, el "ouro verde". / LUPIA

Podemos afirmar que la idea no salió nada mal: este 2026, se preparan para vivir su segunda edición, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre en la Praza dos Irmáns García Naveira, en Betanzos.

Gastronomía, cultura y cerveza en Betanzos

Celebrar una fiesta como esta en septiembre no es casualidad; coincide con el final de la cosecha de lúpulo en el campo, el culmen de todo un año de trabajo. Durante los meses previos, el cultivo del lúpulo se prepara y crece hasta que llega el momento de recoger sus flores y prepararlas para la elaboración de la cerveza.

En Lupia, la cosecha es a la vez el final de un ciclo y el inicio de una nueva cerveza. Y la Festa do Lúpulo de Betanzos es la mejor forma de celebrar ese vínculo con el territorio, recuperando el recuerdo de quienes vivieron y trabajaron el cultivo de esta flor.

La programación está compuesta por sendos talleres y actividades divulgativas, así como propuestas y experiencias vinculadas al lúpulo y a la cultura cervecera y visitas a los campos de lúpulo. Porque la cerveza no es solo bebida, también es transmisora de historia e identidad.

Tampoco faltarán durante la fiesta las degustaciones culinarias, showcookings y diversas propuestas de maridaje. Todo ello, amenizado por sesiones DJ y actuaciones musicales en directo. Entre los artistas confirmados de este año están Familia Camaagno y Ulex, pero se desvelará el cartel completo en los próximos días.

Así que apunta bien en el calendario: los días 11, 12 y 13 de septiembre, Betanzos (y el resto de Galicia) se reencuentra con el pasado lupulero de la zona de la mano de la marca Lupia, nacida precisamente para recuperar el cultivo de este producto en nuestra comunidad.