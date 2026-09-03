Industrial Auctions organiza en Galicia una subasta de maquinaria para el procesamiento y envasado de pescado y marisco

Industrial Auctions es una empresa de subastas online especializada en maquinaria usada para la industria de la alimentación y las bebidas. Con una oferta de equipos disponible en toda Europa, incluida España, y en constante renovación, Industrial Auctions ayuda a las empresas a responder con rapidez a sus necesidades de producción, sin los largos plazos de entrega asociados a la maquinaria nueva. Y es que las máquinas que ya no son necesarias en una planta de producción pueden encontrar una nueva y valiosa utilidad en otro lugar.

Industrial Auctions se estableció oficialmente en 2010. Desde entonces, ha organizado cientos de subastas en diferentes sectores de la industria alimentaria, como el pescado y el marisco, la carne, la panadería, los productos lácteos, las frutas y verduras, los platos preparados y el envasado. Ha trabajado con empresas reconocidas como Vion, Nestlé, FrieslandCampina, Santa Maria, Gordon Brothers, 2 Sisters Food Group y muchas otras.

Esta experiencia ha permitido a la casa de subastas conocer de cerca el funcionamiento del mercado europeo de maquinaria alimentaria usada. Cada empresa tiene un motivo diferente para adquirir o vender maquinaria. Un productor puede necesitar ampliar su capacidad sin invertir en equipos nuevos. Otra compañía puede estar reestructurando una fábrica y buscando la mejor manera de vender maquinaria que ya no necesita.

La jornada de visita de la subasta activa en Boiro tendrá lugar el 8 de septiembre. / INDUSTRIAL AUCTIONS

La función de Industrial Auctions es conectar estas necesidades: ayuda a los vendedores a introducir su maquinaria en un mercado internacional y ofrece a los compradores acceso a equipos procedentes de plantas de producción alimentaria de toda Europa. La compañía gestiona todo tipo de operaciones, ya se trate de máquinas individuales, líneas de producción completas o instalaciones industriales enteras. La plataforma cuenta con maquinaria de marcas reconocidas como Handtmann, Seydelmann, Multivac, Maja y muchas otras.

Además de maquinaria para la producción de alimentos y bebidas, Industrial Auctions ofrece una amplia gama de equipos auxiliares, como instalaciones de refrigeración y congelación, sistemas CIP, brazos robóticos, depósitos de acero inoxidable y mucho más. Los equipos están disponibles tanto como unidades individuales como en líneas de producción completas, incluidas aquellas que anteriormente funcionaban conjuntamente como un único sistema productivo.

Subasta de maquinaria de Egalsa en Boiro

En Galicia, concretamente en Boiro, hay actualmente una subasta activa que finalizará próximamente. La subasta incluye una amplia variedad de maquinaria para el envasado y el procesamiento de pescado y marisco, entre la que se encuentra una línea completa de pesaje y envasado de mejillones y almejas.

Equipos disponibles en la subasta activa en Galicia. / INDUSTRIAL AUCTIONS

La selección también incluye máquinas individuales, como pesadoras multicabezal, máquinas fileteadoras, máquinas verticales de formado, llenado y sellado, flejadoras y mucho más. Entre los equipos disponibles figuran marcas reconocidas como Baader, Robopac y Ilpra, entre otras.

Para las empresas que buscan invertir en maquinaria en España, esta subasta supone una gran oportunidad. La adquisición de equipos a nivel local puede hacer más eficiente el proceso de desmontaje, recogida y transporte, ayudando a las empresas a poner la maquinaria en funcionamiento más rápidamente y con menos dificultades logísticas.

La jornada de visita tendrá lugar el 8 de septiembre, mientras que la subasta finalizará al día siguiente, el 9 de septiembre.

¿Por qué elegir las subastas online?

Una de las ventajas de comprar a través de Industrial Auctions es la disponibilidad inmediata. Mientras que la maquinaria nueva puede tardar meses en fabricarse y entregarse, las máquinas adquiridas a través de Industrial Auctions normalmente pueden recogerse tan solo una semana después del cierre de una subasta. Para las empresas que afrontan necesidades urgentes de producción, esto puede reducir considerablemente los tiempos de espera y ayudar a evitar costosas paradas de producción.

Entre los equipos disponibles figuran marcas reconocidas como Baader, Robopac, Ilpra y otras. / INDUSTRIAL AUCTIONS

Además, la compra de maquinaria usada suele ser más rentable que invertir en equipos nuevos, al tiempo que permite prolongar la vida útil de las máquinas y aprovechar mejor los recursos existentes.

Para ayudar a los potenciales compradores a tomar decisiones de compra bien fundamentadas, cada máquina se presenta online con especificaciones detalladas, fotografías y, en muchos casos, vídeos. También es posible inspeccionar la maquinaria durante una jornada de visita presencial, comprobar su estado y plantear las preguntas pertinentes antes de realizar una puja. Al realizarse la subasta online, las ofertas pueden efectuarse desde cualquier lugar del mundo, directamente desde la oficina o la planta de producción.

Con nuevas subastas que se incorporan cada semana en diferentes sectores y ubicaciones, la oferta se encuentra en constante evolución.

Los servicios de Industrial Auctions van más allá

Lo que diferencia a Industrial Auctions es su servicio integral, tanto para compradores como para vendedores. Su experimentado equipo realiza el inventario de la maquinaria en las instalaciones, prepara anuncios profesionales online, organiza jornadas de visita y ofrece asistencia con el desmontaje y el transporte.

Termoselladora de la marca Ilpra, disponible en la subasta de Egalsa en Boiro. / INDUSTRIAL AUCTIONS

Desde la inspección inicial hasta la recogida final, el equipo trabaja para garantizar que cada etapa del proceso se desarrolle sin contratiempos. Los compradores también pueden beneficiarse de asesoramiento especializado para identificar la maquinaria que mejor se adapta a sus necesidades y procesos de producción específicos. El equipo ofrece asistencia en varios idiomas, incluido el español.

Tanto si busca una máquina individual como si desea actualizar sus equipos existentes o invertir en una línea de producción completa, Industrial Auctions ofrece una solución rápida, eficiente y escalable para la industria alimentaria y de bebidas.

¿Está interesado en comprar o vender maquinaria a través de esta plataforma? Consulte las últimas subastas y los equipos disponibles en Industrial Auctions.