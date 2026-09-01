La Vialia Sunset Race ya suma más de 400 corredores en Vigo: hoy es el último día para inscribirse

A escasos días de la celebración de la Vialia Sunset Race, programada para este viernes, la participación de este nuevo evento deportivo organizado por el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo ya supera las 400 personas. Y la cifra todavía puede crecer, puesto que las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 23:59 horas de este martes 1 de septiembre.

La carrera consta de un recorrido de ocho kilómetros, con salida y meta en Vialia. Al terminar la prueba, DJ Sü se encargará de clausurar el evento a todo ritmo.

Si no te lo quieres perder, anótate ya en la página web de Magma Sports. Parte de la recaudación se donará a la Asociación Érguete, cuya misión es mejorar de forma integral la vida de las personas más vulnerables.

Una marea de luz por Vigo

Una de las últimas novedades anunciadas por la organización distribuirá entre los corredores una pulsera luminosa, por lo que la carrera conformará una marea de luz por el centro de Vigo. Los participantes también recibirán la camiseta oficial de la carrera, un dorsal personalizado y avituallamiento en la zona de meta.

Atardecer desde el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo. / FDV

Además, se habilitará un servicio de guardarropa en la Sala Inmersiva de Vialia (en la Plaza Pública, al lado del barco infantil), que abrirá a las 19:00 horas.

El inicio de la carrera está programado para las 20:30 horas y durante su desarrollo estará presente Jaba, un speaker muy conocido en el mundo de las carreras de Trail.

En cuanto a la recogida de los dorsales y las camisetas, se podrán retirar en Vigo Exporta (en la planta baja de Vialia) el viernes 4 de septiembre, en horario de 16:00 a 20:00 horas, y el propio día del evento, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Premios y categorías

Vialia Sunset Race está impulsado por el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo y es una realidad gracias al apoyo de Alcampo, BOMBON BOSS, Decathlon España, K-PPEL | Cosmética profesional, McDonald's® España, Tea Shop Oficial, Verdecora, VIONCAS y ZonaVR Vigo, que han colaborado en los regalos que se entregarán al final de la prueba.

Además de los regalos de los patrocinadores, se entregarán trofeos en seis categorías (masculina y femenina): nacidos y nacidas entre 1961 o anteriores, nacidos entre 1962 y 1966 (ambos inclusive), entre 1967 y 1976, entre 1977 y 1986, entre 1987 y 2008, finalmente, nacidos entre 2009 y 2011.

En definitiva, la Vialia Sunset Race promete ser una cita inolvidable para amantes del running y una gran fiesta para quienes busquen hacer algo diferente este viernes en Vigo, al compás del atardecer. ¡Corre (a apuntarte)!