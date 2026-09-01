Más de 30 tiendas del centro de Vigo sacan su stock a la calle desde este viernes en un market con oportunidades únicas

Este viernes, el comercio local del centro de Vigo saca su stock a la calle para ofrecer a vecinos y visitantes descuentos de hasta el 80% en una gran selección de artículos. Así que, si estás pensando en renovar tu armario con el cambio de temporada, quieres darte un capricho o buscas un regalo especial, sigue leyendo.

Vigo Centro-Centro Comercial Abierto organiza este fin de semana "Pasarela Stock", un mercadillo en el que se podrán encontrar múltiples prendas y complementos de las tiendas asociadas. Además, a diferencia de citas anteriores, el evento tendrá lugar por primera vez en la calle Policarpo Sanz, a plena luz del día.

El market arrancará este viernes a las 11:00 horas y estará abierto hasta las 21:00 horas. El horario será igual también el sábado y el domingo y, para amenizar las compras, habrá música en directo, «ambiente y buen rollo».

Moda a precios irresistibles

El elemento principal de "Pasarela Stock" será la moda: lencería, ropa, calzado, complementos y artículos de piel de primeras marcas estarán reunidos en los stands de más de 30 tiendas de Vigo Centro.

El mercadillo estará abierto al público en la calle Policarpo Sanz, en el espacio entre el Teatro García Barbón y la Puerta del Sol. Algunos de los comercios que estarán presentes son:

Le Marché de Rachel (calle Carral, 15)

(calle Carral, 15) Roque Montero (CC A Laxe)

(CC A Laxe) Stellya (calle Velázquez Moreno, 22)

(calle Velázquez Moreno, 22) Alfar Vigo (calle Hernán Cortés, 4)

(calle Hernán Cortés, 4) Sintimones (calle Eduardo Iglesias, 14)

(calle Eduardo Iglesias, 14) El Revendible (calle Ecuador, 47)

(calle Ecuador, 47) Garbo peletería

Mercado da Pedra (Plaza da Pedra)

(Plaza da Pedra) Bordar en Azul (calle Rosalía de Castro, 17)

(calle Rosalía de Castro, 17) Sweet Paripé (calle Carral, 22)

(calle Carral, 22) Lencería Sánchez (calle Progreso, 43)

(calle Progreso, 43) Frikimanía Merch (Ronda de Don Bosco, 36)

(Ronda de Don Bosco, 36) Dadá (calle Príncipe, 26)

(calle Príncipe, 26) El Escondite (calle López Mora, 86)

(calle López Mora, 86) GRETA & ÉL (calle Marqués de Valladares 12, 3º Dcha.)

(calle Marqués de Valladares 12, 3º Dcha.) Woodtown (Avenida de las Camelias, 20)

Para completar la programación, durante el evento también se celebrará un desfile en el que se presentará un avance de las colecciones de otoño-invierno de los diferentes comercios. Asimismo, habrá espacio para showrooms de las primeras firmas a lo largo de los tres días de "Pasarela Stock".

Así que ya sabes, del 4 al 6 de septiembre, en horario de 11:00 a 21:00 horas, tienes una cita en el centro de Vigo. Como proclama el lema del evento: «El stock sale a la calle. La moda comienza aquí». ¿Te lo vas a perder?