Aterriza en Vigo SON E MAR, una nueva cita musical con más de 30 artistas y seis días de conciertos

Despedir el mes de agosto no significa despedirse todavía del verano y, menos aún, del ocio y de los planes especiales que se alargan más allá de la puesta de sol. Precisamente en este arranque de septiembre, Vigo acogerá un nuevo evento musical que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del noroeste peninsular: el ciclo de conciertos SON E MAR.

Con seis jornadas de programación, del 4 al 13 de septiembre, SON E MAR transformará el Peirao de Trasatlánticos del Puerto de Vigo en un punto de encuentro entre diferentes generaciones y diversos gustos musicales. El cartel está conformado por más de 30 artistas, desde grandes nombres del pop y del rock a referentes de la música urbana, electrónica y de la tradición gallega.

La cita no sería posible sin el apoyo de la Xunta de Galicia, a través del programa Concertos do Xacobeo, y la Deputación de Pontevedra. Gracias a ambas instituciones se podrá disfrutar en Vigo de las actuaciones de Safri Duo, Amistades Peligrosas, Golpes Bajos y muchos otros artistas reconocidos por el gran público, en un evento que promete ser uno de los momentos más especiales del verano vigués.

Seis jornadas, seis estilos diferentes

SON E MAR es música, identidad, memoria y ciudad. Cada jornada está diseñada para representar un estilo musical distinto o para apelar a cierta generación, sin olvidar a los más jóvenes, y todos los conciertos se desarrollarán en el Peirao de Trasatlánticos, una ubicación privilegiada junto al mar.

El ciclo arrancará el viernes 4 de septiembre. El título de ese día es "Nacidos para bailar", lo que ya deja adivinar que se espera un tardeo de baile y diversión a todo ritmo. Actuarán Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Programa completo del ciclo SON E MAR en Vigo. / FdV

Al día siguiente, la temática será "Aquellos maravillosos años 90". Será una jornada emocionante y nostálgica al compás de los temas inolvidables de Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez (La Unión) y Tam Tam Go. El acceso también será libre hasta completar aforo.

El evento continuará el jueves 10 de septiembre con "El Campus", una cita gratuita pensada para reunir al alumnado de los campus universitarios de Galicia para celebrar el inicio de curso por todo lo alto. Los responsables de hacer vibrar a los jóvenes estudiantes serán LG1DO (uno de los artistas emergentes de la música urbana gallega y que viene de actuar en O Marisquiño) y los DJs Barce, Sote y Javi Pájaro.

El viernes 11 será el turno del rapero Hard GZ, uno de los referentes del género urbano de nuestra comunidad. Las entradas para este concierto están volando, así que no te pierdas las últimas disponibles en este enlace.

SON E MAR llega a Vigo con más de 30 actuaciones musicales para todos los gustos. / Marco Estévez

El sábado 12 de septiembre, el Peirao de Trasatlánticos será una auténtica oda a uno de los periodos más relevantes de la historia musical de la ciudad, la Movida Viguesa. Y no faltarán algunos de sus grandes exponentes: Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas (Siniestro Total), Killer Barbies y Stoned at Pompeii. La entrada es gratuita.

Finalmente, SON E MAR clausurará su primera edición con "Orballo Cultural", la gran cita de la música gallega del ciclo, que tendrá lugar el domingo 13. El público podrá disfrutar de forma gratuita de las actuaciones de Budiño, De Ninghures, Ortiga y Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.