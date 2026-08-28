Comezan as Festas das Dores de Ponte Caldelas
A gran celebración da vila esténdese ata o mércores 2 de setembro. Non faltará a música, a tradición e a diversión para todos os públicos
Ponte Caldelas xa está preparada para vivir os seus días grandes coa celebración das Festas das Dores, que arrincan este venres 28 de agosto cunha programación chea de música, tradición e moitos momentos especiais para desfrutar en familia.
Os festexos comezan este propio venres a partir das 23:00 horas na Alameda, coa verbena «Caldelas Xove», destinada ao público mozo da localidade. Ao longo da noite animarán o ambiente os DJs Garrote, Josinho e Aitor Alfonsín e, como expón o cartaz oficial das Festas das Dores, espéranse«máis sorpresas».
Programación desta fin de semana
A celebración retomarase mañá, sábado 29. Ás 12:00 horas está programado un pasarrúas a cargo da Banda de Música Cultural de Mondariz, que estará seguido dun concerto da agrupación na Alameda de Ponte Caldelas, programado ás 13:30 horas.
Xa pola tarde, terá lugar a procesión desde a Capela da Sagrada Familia ás 20:00 horas, acompañada pola Banda de Mondariz. A continuación desenvolverase a misa solemne cantada pola Coral Valdarrosa de Ponte Caldelas. Ás 20:30 horas tamén celebrarase o Festival Folclórico Internacional a cargo da Banda de Gaitas Os Coribantes, na Praza dos Paraugas.
O sábado rematará coa verbena na Alameda, amenizada polas orquestras Magos e o grupo Los Coleguitas de Venezuela, a partir das 23:00 horas.
O domingo volverá a soar a música a partir das 12:00 horas, grazas á Banda de Música Unión Musical de Tenorio, que percorrerá as rúas de Ponte Caldelas. Despois, ofrecerán un concerto na Alameda. A Praza dos Paraugas acollerá a partir das 21:00 horas o concerto de Máis Música Treixadura e a velada rematará coa orquestra Marbella na Alameda, desde as 23:00 horas.
Festexos
Tras unha fin de semana cargada de emoción e divertimento, a Festa das Dores non descansará o luns 31 de agosto. A Banda de Música Cultural de Arcade porá ritmo ás rúas de Ponte Caldelas a partir das 12:00 horas e tocará na Alameda ás 13:30 horas.
De cara ao final do día, ás 20:30 horas, soará na Praza dos Paraugas o festival «Son de Ponte Caldelas», organizado pola Banda de Gaitas Os Coribantes e coa participación dos diferentes grupos musicais do municipio. A despedida da velada estará amenizada polo Grupo Origen, quen dará todo a partir das 23:00 horas na Alameda.
O martes, inicio do mes de setembro, os festexos continuarán da man da Banda de Música Municipal de Redondela, que fará o pasarrúas desde as 12:00 horas e tocará ás 13:30 horas na Alameda. Ese día celebrarase a misa solemne na honra de San Roque, cantada pola Coral Valdarrosa. A continuación sairá a procesión coas imaxes de San Roque e San Cibrán dende a Igrexa cara ás súas respectivas capelas. Acompañarán a comitiva a Banda de Gaitas Os Coribantes, a Banda de Guerra da BRILAT e a Escuadra de Gastadores da BRILAT.
Pola noite, a verbena de clausura estará a cargo das orquestras Olympus, Costa Dorada e Los Players, que farán bailar a veciños e visitantes na Alameda a partir das 23:00 horas, asegurando un peche por todo o alto das Dores.
Finalmente, o mércores 2 de setembro será o Día do Neno, coa reapertura dende as 17:00 horas das atraccións infantís a prezo reducido, que estarán dispoñibles a partir de hoxe na Praza de España.
Así, un ano máis, Ponte Caldelas gozará das súas Festas das Dores, «tradición que nos une, festas que nos emocionan», tal e como afirma o lema que acompaña o cartel oficial do evento publicado polo Concello.
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