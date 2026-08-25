El Centro Comercial Vialia organiza el 5 de septiembre una carrera al atardecer para disfrutar al máximo de Vigo y el deporte

El Centro Comercial Vialia Estación de Vigo tiene preparado un gran evento para los amantes del running (que cada vez son más en la ciudad), que permitirá disfrutar de una experiencia deportiva en la ciudad como nunca antes. Cuando el sol comience a esconderse por detrás de las Islas Cíes el próximo 5 de septiembre, un millar de corredores traspasarán la línea de salida desde el centro comercial.

El evento se llama Vialia Sunset Race y consiste en una carrera de ocho kilómetros que partirá desde Vialia, atravesará Vía Norte y trazará un recorrido circular por Urzáiz, Baixada da Estación, Rúa de Alfonso XIII, García Barbón, Sanjurjo Badía, Avenida de Galicia, Senda Verde y meta de vuelta en el centro comercial.

La prueba está abierta a todas las personas mayores de 17 años y tiene aforo para 1.000 corredores. Las inscripciones, disponibles en la página web de Magma Sports, podrán realizarse hasta el 1 de septiembre a las 23:59 horas, si no se agotan antes los dorsales.

Todos los detalles de la Vialia Sunset Race

El coste de la inscripción en la Vialia Sunset Race es de 10 euros e incluye la camiseta oficial del evento, un dorsal personalizado y avituallamiento en la zona de meta.

Además, la carrera tiene fines benéficos: parte de la recaudación se donará a la Asociación Érguete, cuya misión es mejorar de forma integral la vida de las personas más vulnerables.

Los participantes de la prueba podrán retirar sus dorsales y sus camisetas en Vigo Exporta (en la planta baja de Vialia) el viernes 4 de septiembre, en horario de 16:00 a 20:00 horas, y el propio día del evento, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La carrera comenzará a las 20:30 horas.

Tras ocho kilómetros bajo el atardecer y una vez hayan regresado todos los corredores al centro comercial, se celebrará la entrega de trofeos y regalos. En la meta también habrá preparada una fiesta con DJ incluido y photocall, además de la música que ambientará todo el evento.

Ante el amplio abanico de edades de los participantes, los premios se dividen en seis categorías, con su versión masculina y femenina respectivamente: nacidos y nacidas entre 1961 o anteriores, nacidos entre 1962 y 1966 (ambos inclusive), entre 1967 y 1976, entre 1977 y 1986, entre 1987 y 2008, finalmente, nacidos entre 2009 y 2011.

Si eres un apasionado del deporte y quieres disfrutar de una jornada diferente, conocer otros runners y disfrutar de Vigo al atardecer como nunca, no dudes en inscribirte a la Vialia Sunset Race.