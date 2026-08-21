Soutelo de Montes celebra a súa gran festa
O Concello de Forcarei convertirase no epicentro da música tradicional galega e recupera a entrega da Medalla do Gaiteiro de Soutelo
Moncho González
Soutelo de Montes volverá converterse mañá nun dos grandes puntos de encontro da música tradicional galega coa celebración da XLVII Festa do Gaiteiro, unha xornada que recupera a histórica Medalla do Gaiteiro de Soutelo e que encherá a localidade de música, cultura e tradición.
Hai lugares nos que a música tradicional forma parte da súa esencia. Soutelo de Montes é un deles. E mañá volverá demostralo cunha nova edición da Festa do Gaiteiro, unha celebración que alcanza xa a súa 47ª edición e que este ano regresa cunha novidade especialmente significativa: a recuperación da Medalla do Gaiteiro de Soutelo.
O Concello de Forcarei recupera así un dos grandes sinais de identidade desta celebración despois de varios anos sen concedela. Serán catro as persoas distinguidas nesta edición, nun recoñecemento que mira ao pasado, pero tamén ao presente e ao futuro da música tradicional galega.
Os recoñecementos recaerán en Avelino Alberte Fírvida e Francisco Alberte Fírvida, ambos a título póstumo; Xosé Manuel Rivas Troitiño e Rubén Troitiño García. Catro nomes unidos, desde diferentes ámbitos, á conservación, investigación e divulgación da tradición musical da Terra de Montes.
A recuperación da Medalla do Gaiteiro supón moito máis ca recuperar un recoñecemento. É unha maneira de reivindicar o papel de Soutelo de Montes como referente da cultura musical galega e de manter vivo o legado dunha figura imprescindible: Avelino Cachafeiro, o Gaiteiro de Soutelo.
Avelino e Francisco Alberte Fírvida recibirán a distinción pola súa vinculación coa tradición gaiteira de Soutelo, polo seu labor na formación de novas xeracións e pola súa contribución a conservar a memoria do Gaiteiro de Soutelo.
Pola súa banda, Xosé Manuel Rivas Troitiño será recoñecido polo seu traballo de investigación sobre Cachafeiro, especialmente pola publicación de O gaiteiro de Soutelo, unha expresión da cultura popular. Rubén Troitiño García recibirá tamén esta distinción polo seu labor de recuperación e divulgación da historia musical da Terra de Montes.
Pero a Festa do Gaiteiro é moito máis ca un acto institucional. É unha xornada para saír á rúa, escoitar música, compartir con amigos e familia e gozar de Soutelo de Montes.
A programación comezará ás 11.00 horas co pasarrúas da Banda de Gaitas de Forcarei, que poñerá música ás primeiras horas dunha xornada pensada para vivir a tradición en primeira persoa.
Ás 11.30 horas, o auditorio de Soutelo acollerá a presentación da nova localización do mural de Avelino Cachafeiro e da réplica do chaleco de Castor Cachafeiro, dous elementos que contribúen a manter presente a memoria dunha familia estreitamente vinculada á historia da gaita galega.
O momento central chegará ás 12.00 horas, na Praza dos Gaiteiros, coa benvida institucional, o pregón, a cargo de David Bellas, e a entrega das catro Medallas do Gaiteiro.
A celebración continuará coa música en directo. Entre as 12.45 e as 13.45 horas, será a quenda de O Fiadieiro, antes do xantar popular, previsto para as 14.00 horas no Parque Venezuela.
A tarde continuará coas actuacións de Os Charanghaitos e 7 Ferrados, e ás 19.30 horas, a Praza dos Gaiteiros acollerá a actuación de Sadeo Música e Baile, nunha nova mostra da riqueza e variedade da cultura tradicional.
Ás 21.00 horas chegará un dos grandes momentos do programa co concerto de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre.
A XLVII Festa do Gaiteiro reúne así todos os ingredientes para gozar dunha xornada especial: historia, música, gastronomía, tradición, cultura e un programa pensado para compartir e desfrutar.
Deste xeito, Soutelo volverá render homenaxe a quen fixo posible que esta tradición chegase ata os nosos días e abrirá tamén a porta a quen está chamado a mantela viva no futuro.
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