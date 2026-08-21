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A Bandeira celebra medio século de historia arredor da Empanada

Mañá será o día grande da cita gastronómica, Festa declarada de Interés Turístico Nacional

Presentación da L Festa da Empanada da Bandeira | AMANDA CASTRO / BERNABÉ

Presentación da L Festa da Empanada da Bandeira | AMANDA CASTRO / BERNABÉ

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M. González

A Bandeira vive estes días unha edición moi especial da súa festa máis emblemática. A Festa da Empanada alcanza este 2026 a súa 50ª edición, medio século de historia no que esta celebración soubo converter unha tradición gastronómica nunha auténtica festa popular, capaz de reunir cada ano a milleiros de persoas arredor da gastronomía, a música e a cultura galega.

Mañá será o día grande da celebración. | ÁNGEL ABELEDO / BERNABÉ

Mañá será o día grande da celebración. | ÁNGEL ABELEDO / BERNABÉ

Declarada Festa de Interese Turístico Nacional, a celebración esténdese do 20 ao 23 de agosto e presenta un amplo programa pensado para todas as idades.

O Bandeirock, celebrado onte na Carballeira da Pomba, foi o encargado de abrir a programación musical cunha noite dedicada ao rock e á escena galega. A festa continúa hoxe cunha xornada marcada pola tradición e a música folk. Desde as 17.00 horas haberá xogos tradicionais con Sororas, seguidos do XIII Campionato de Tiro á Corda. Ás 20.30 horas chegará un dos grandes momentos da xornada coa XXXVI Esmorga Folk, que reunirá na Carballeira da Pomba a Cantos da Terra, Banda da Loba, De Vacas, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, LAW, Mediarea e As Estraloqueiras.

A programación alcanzará o seu momento culminante mañá sábado, coa celebración da L Festa da Empanada. A xornada comezará ás 12.00 horas coa misa e procesión, seguida do concerto da Banda de Veteranos da Bandeira. Xa pola tarde, ás 16.00 horas, terá lugar a entrega das empanadas participantes no concurso e, ás 18.00 horas, a gran festa, presentada por Cristina Collazo e Josito Porto. O coñecido actor e humorista Carlos Blanco será o encargado do pregón desta edición tan simbólica, antes do tradicional concurso e da posterior subasta das empanadas.

A celebración continuará pola noite coa Cea de Peñas, amenizada por Leña Verde e Os Atrevidos, e unha gran verbena na Carballeira da Pomba con Olympus e París de Noia.

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A Bandeira celebra medio século de historia arredor da Empanada

A Bandeira celebra medio século de historia arredor da Empanada

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