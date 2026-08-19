Saber Vivir, la firma de descanso gallega cuya fórmula combina calidad y buen precio

Dormir bien es uno de esos pequeños hábitos capaces de cambiar por completo el día. Por eso, contar con un buen producto y un asesoramiento cercano puede marcar la diferencia. Esa es precisamente la filosofía con la que trabaja Saber Vivir, una firma especializada en descanso que desde hace alrededor de año y medio cuenta con presencia en Vigo.

La empresa dispone actualmente de dos establecimientos en la ciudad, en la calle Venezuela, 1, y en Urzáiz, 186, y completa su presencia en Galicia con tiendas en Pontevedra, Marín y Cambados.

Fachada de la tienda en la c/ Venezuela. / Jose Lores

Detrás de Saber Vivir hay, además, una amplia experiencia en el sector. Se trata de una empresa familiar que ya se encuentra en su segunda generación y que trabaja con fabricantes y colaboradores que acumulan hasta 50 años de trayectoria en el mercado del descanso.

Productos fabricados «con mimo y uno a uno»

En Saber Vivir defienden especialmente una manera de hacer las cosas. Buena parte de sus productos se fabrican en Galicia, «con mimo y uno a uno», apostando por proveedores cercanos y por una producción cuidada. A ello suman también productos europeos seleccionados bajo los mismos criterios de calidad y confianza.

Colchones de Saber Vivir. / Jose Lores

Su propuesta parte de una idea sencilla: ofrecer un buen producto a un buen precio eliminando intermediarios. Los artículos llegan directamente de fábrica, lo que permite ajustar el coste sin renunciar a materiales y acabados de calidad. Una fórmula con la que buscan acercar un descanso de confianza a todo tipo de hogares.

En sus establecimientos se pueden encontrar colchones, bases tapizadas y equipos completos de descanso, con diferentes alternativas para adaptarse a las necesidades de cada persona. La oferta se amplía, además, con muebles para el dormitorio y sofás disponibles bajo pedido a través de catálogo, así como productos de firmas especializadas como Marco.

Productos expuestos en la tienda Saber Vivir en la c/ Venezuela. / Jose Lores

A la variedad se suma otro de los puntos que Saber Vivir considera esenciales: el servicio. El objetivo no es simplemente vender un colchón, sino escuchar, asesorar y encontrar la solución que mejor se adapte a cada cliente, manteniendo ese trato cercano propio de una empresa familiar.

Además, la entrega a domicilio está incluida en el precio, de forma que el cliente pueda renovar su equipo de descanso sin gastos añadidos inesperados.

Saber Vivir continúa creciendo

Tras alrededor de año y medio de presencia en la ciudad, Saber Vivir quiere seguir consolidando su proyecto en Vigo. Por ello, la empresa se encuentra actualmente buscando un vendedor o vendedora para incorporarse a su establecimiento de Urzáiz, 186.

La firma busca reforzar su equipo manteniendo la misma filosofía que aplica en sus establecimientos: cercanía, confianza y atención personalizada al cliente.

Una nueva incorporación con la que Saber Vivir continúa avanzando en un proyecto familiar que apuesta por una idea sencilla: acercar un descanso de calidad, fabricado con cuidado y a un precio razonable, directamente de fábrica al hogar.