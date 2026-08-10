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A Festa Corsaria de Marín bate récords de participación

A programación, que se desenvolverá os días 14 e 15 de agosto, inclúe mercado corsario, embarcacións históricas, oficios mariñeiros, espectáculos de rúa, exhibicións, concertos e un gran espectáculo nocturno sobre a figura de Gago de Mendoza

Festa Corsaria 2025

Festa Corsaria 2025 / Rafa Vázquez / FDV

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B. C.

Marín

Marín volverá viaxar este mes de agosto ao seu pasado corsario cunha das citas máis multitudinarias do seu calendario festivo. A Festa Corsaria 2026, que se celebrará os días 14 e 15 de agosto, chega este ano cunha participación récord e cunha implicación cada vez maior por parte da veciñanza e da hostalería local, consolidándose como unha das celebracións máis esperadas do verán marinense.

As cifras desta edición confirman o crecemento experimentado pola festa nos últimos anos. En total, recibíronse 100 solicitudes para participar nos xantares e ceas corsarios, das que 68 corresponden a particulares e 32 a establecementos hostaleiros. Tamén aumenta a participación no Concurso de Decoración Corsaria, con 26 propostas de particulares e outras 10 da hostalería, unha resposta que evidencia ata que punto familias, grupos de amigos e negocios fan súa unha celebración que cada ano gaña dimensión e capacidade de atracción.

MARIN.Fiesta Corsaria por el centro

Festa Corsaria por el centro. / Rafa Vázquez / FDV

Pero detrás do ambiente festivo, dos traxes e da decoración corsaria hai tamén unha historia que forma parte da identidade de Marín. A celebración recupera e divulga os acontecementos de agosto de 1800 en Aguete, ligados á figura de Juan Gago de Mendoza e á defensa da vila fronte ás tropas inglesas que pretendían facerse co cargamento de prata que transportaba a fragata Alcudia con destino a Pontevedra.

A través desta recreación histórica, Marín reivindica o seu pasado marítimo e corsario e achégao tanto á veciñanza como ás persoas que visitan a vila durante estas datas. Unha combinación de historia, participación cidadá e ambiente festivo que converte a Festa Corsaria nun dos grandes fitos da primeira metade de agosto no municipio.

Dous días para revivir o Marín corsario

A programación converterá as rúas, prazas e espazos da vila nun auténtico escenario histórico durante dúas xornadas, con actividades para todos os públicos e unha importante presenza da tradición mariñeira e corsaria de Marín.

Entre os principais atractivos estará o Mercado Corsario, así como as bases mariñas, que contarán coas embarcacións de Gago de Mendoza e co barco inglés. Tamén se instalará unha granxa escola e terá lugar un Encontro de Vela Tradicional do 1800, con izado e arribada de velas, saída ao mar e visitas guiadas. A programación permitirá coñecer ademais diferentes oficios tradicionais da vila mariñeira, desde o de esparteiro ou ferreiro ata os de redeiro e carpinteiro de ribeira.

MARIN.Fiesta Corsaria por el centro

Mercado Corsario. / Rafa Vázquez / FDV

A recreación histórica terá un peso destacado ao longo das dúas xornadas. O venres celebrarase o desfile e arribada da bandeira inglesa, mentres que o sábado chegarán propostas como o desfile de barcos e invasión inglesa, o Baile da Ilustración, o teatro O asalto á Alcudia e o Desfile Corsario polas rúas de Marín.

Non faltarán tampouco os cantos de cego, os obradoiros de esgrima e tiro con arco, as exhibicións de aves e esgrima teatralizada, os xogos tradicionais, as atraccións e espectáculos infantís e unha ampla proposta de animación de rúa con batucadas, charangas e diferentes agrupacións.

MARIN.Fiesta Corsaria por el centro

Espectáculo de esgrima. / Rafa Vázquez / FDV

O venres 14 de agosto, ás 22.30 horas na Praza de España, actuarán Ortiga e Mondra, dentro do proxecto Orballo Cultural, financiado pola Xunta de Galicia. Xa o sábado 15, ás 19.00 horas, será a quenda da Banda de Balbina, mentres que ás 22.00 horas actuará Amigos dos Rapaces no Espazo Corsario.

A recta final chegará ás 22.30 horas co espectáculo «O Corsario de Marín: Juan Gago de Mendoza», na Praza de España. A continuación, ás 23.30 horas, terá lugar unha tirada de fogos de artificio, antes do peche musical con Pablo Grande DJ, previsto entre as 00.00 e as 03.00 horas na Rúa do Sol.

Toda a programación, cos horarios e localizacións das diferentes actividades, poderá consultarse na páxina web do Concello de Marín, nas redes sociais municipais e nos paneis informativos instalados en diferentes puntos das rúas e prazas da vila.

Dispositivo especial de mobilidade

O Concello de Marín estableceu, en coordinación coa Policía Local, un dispositivo especial de mobilidade para garantir o correcto desenvolvemento da festa e facilitar, na medida do posible, os desprazamentos da veciñanza. Durante a celebración haberá cortes de tráfico e restricións de estacionamento en diferentes zonas da vila, especialmente no ámbito da zona vella e nos espazos do casco urbano nos que se concentrará boa parte da programación.

O Concello manterá ademais unha coordinación directa cos garaxes e comunidades de usuarios afectados polas restricións, co obxectivo de buscar solucións específicas para cada caso. Para os residentes habilitaranse tamén tarxetas específicas e espazos disuasorios de estacionamento, que permitirán facilitar a mobilidade durante o desenvolvemento da festa.

Presentación oficial

Marín. Presentación de la Fiesta Corsaria.

Marín. Presentación de la Fiesta Corsaria. / Gustavo Santos / FDV

Como previa ao inicio da Festa Corsaria, o Concello realizará o xoves 13 de agosto ás 11.00 horas na Alameda de Marín unha presentación oficial da celebración. Será un acto aberto no que se dará a coñecer a festa dun xeito especial, cun espectáculo que servirá como primeiro punto de partida dunha programación que se prolongará durante todo o venres 14 e o sábado 15.

Desde o Concello convidan á veciñanza e a todas as persoas que visiten Marín a achegarse á Alameda e participar nesta presentación, que dará o pistoletazo de saída a dúas xornadas de festa, historia e tradición.

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