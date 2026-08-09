A Feira de Oportunidades do Morrazo regresa a Cangas con grandes descontos
A cita celebrará a súa 21ª edición os días 14, 15 e 16 de agosto na Alameda Nova, cunha ampla variedade de produtos de 26 marcas a prezos reducidos
A Feira de Oportunidades do Morrazo volverá converter Cangas nun gran espazo comercial ao aire libre os días 14, 15 e 16 de agosto. A cita, que alcanza este ano a súa 21ª edición, reunirá nas inmediacións dos Xardíns do Sinal a 26 establecementos de diferentes sectores, que ofrecerán artigos de stock con importantes descontos.
A Asociación de Comerciantes e Industriais de Cangas (ACICA), entidade integrada en FECIMO, ultima os detalles dun evento xa consolidado na comarca e que cada ano atrae numerosos visitantes. Durante tres xornadas, veciñanza e turistas poderán atopar produtos de primeiras marcas a prezos moi reducidos e apoiar, ao mesmo tempo, o comercio local.
O recinto estará ateigado de carpas individuais, duns 25 metros cadrados aproximadamente, nas que se instalarán as empresas expositoras. A feira abrirá en horario de 10.30 a 14.00 horas e de 18.00 a 22.30 horas.
Para os establecementos, participar nunha feira de stocks permite liberar espazo nos almacéns para os artigos da nova tempada, dar saída ás existencias e recuperar parte do investimento. Para os clientes, supón unha oportunidade de adquirir produtos de primeiras marcas a prezos de ganga.
Unha ampla variedade de produtos
A feira contará cunha gran diversidade de sectores e artigos adaptados a todo tipo de público. Ademais, as datas resultan especialmente axeitadas para equipar os máis pequenos de cara á volta ao cole en setembro, xa que se poderán atopar tanto produtos da campaña de verán como da tempada de inverno.
Nos postos estarán dispoñibles artigos de moda para home, muller, público xuvenil e infantil, ademais de calzado, complementos, xoguetes, lenzaría, material deportivo, informática, telefonía móbil e libraría, entre outros produtos.
Nesta 21ª edición participarán empresas procedentes principalmente de Cangas, pero tamén de Bueu e Moaña: Artiplán, Atrezzo, Boulevar Libraría Edicións, Chester, Colors, Cool, Deportes Oliver, Deportes Plusmarca, Din y Don, Duende, Informática Logos, La Capellana, Lencería Glamour, Makacos, Mercaroupa, Mímate+, Muy Mía, Nene’s Moda Infantil, Nöetta, OSBS Clothing, Parair Complementos, Pepeluchos, Rincón & Terrier by Po, Tecnosat, Vicky Moda Infantil e Xoaniña.
A organización invita a veciñanza e turistas a visitar a feira e mostrar o seu apoio ao comercio local, apostando polos establecementos de confianza e realizando as súas compras sen necesidade de grandes desprazamentos.
Sobre a Feira de Oportunidades do Morrazo
A Feira de Oportunidades do Morrazo está organizada por ACICA, a Asociación de Comerciantes e Industriais de Cangas, e conta coa cofinanciación da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Comercio, así como coa colaboración do Concello de Cangas e de ABANCA. Todas estas entidades suman esforzos para fomentar e dinamizar o comercio local de Bueu, Cangas e Moaña.
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