Caldas de Reis déixase levar pola corrente da festa
A XIII Feira Tradicional abrirá o programa mañá domingo. Mondra, Treixadura, Uxía e Pablo Novoa e De Ninghures, entre as propostas musicais deste ano
Moncho González
Caldas de Reis xa quenta motores para celebrar unha das citas máis esperadas do seu calendario festivo. Do 9 ao 16 de agosto, a vila termal volverá encher as súas rúas de ambiente, música e tradición cun programa pensado para todos os públicos, no que se combinan as celebracións máis arraigadas coa presenza de destacados artistas do panorama musical galego e grandes formacións das verbenas.
O inicio das festas chegará o domingo 9 de agosto coa XIII Feira Tradicional, unha proposta plenamente consolidada que converterá os xardíns e a carballeira nun espazo dedicado aos oficios, a artesanía, a gastronomía e a cultura popular. Desde as 11.00 ata as 21.00 horas, veciños e visitantes poderán gozar dunha intensa xornada que comezará coa apertura da feira e os pasarrúas da charanga Os Encerellados do Campo Lameiro. O programa inclúe tamén o contacontos infantil de Cris de Caldas, o pregón oficial, o concerto da Agrupación Folclórica Celme, unha nova saída da charanga, o espectáculo A Forza da Queimada, a cargo de Hípica Celta, e o concerto de Catuxa Salom. Durante toda a xornada desenvolveranse ademais actividades paralelas como polbería, tren turístico, xogos populares, talla con motoserra, obradoiros infantís, un obradoiro de remate de xoguetes e photocall.
A programación festiva continuará o xoves 13 de agosto coas tradicionais bombas de palenque, dianas e alboradas coa Charanga Noroeste, os pasarrúas dos xigantes e cabezudos acompañados polo grupo de gaitas As Espiñas e a actuación das Peñas da Lasanta no Campo da Torre. Pola tarde, o paseo Román López acollerá un gran circuíto infantil con inchables, tobogán acuático e festa da escuma. O escenario acuático do Umia recibirá ás 21.00 horas o concerto de Mondra, un dos artistas que mellor representa a renovación da música tradicional galega, antes da verbena protagonizada por América de Vigo e Panorama.
O venres 14 será amenizado pola Charanga Alambique no pasarrúas matinal, e os actos tradicionais da mañá. A programación inclúe tamén os encontros do Trofeo de Fútbol San Roque, co partido feminino entre Caldas CF e CX Cambados e o masculino entre Caldas CF e CD Ribadumia. Pola noite, Treixadura -unha das agrupacións máis recoñecidas da música tradicional galega, auténtico referente da recuperación e difusión do canto e da música popula- ofrecerá un dos concertos máis esperados desta edición, seguido da verbena con Discomóbil Urban e El Combo Dominicano.
O sábado 15 de agosto, día grande das festas, a música volverá ser protagonista coa Banda de Música Municipal de Ribadumia, que ofrecerá un concerto nas Palmeiras. Xa pola noite, o escenario do Umia acollerá a actuación de Uxía e Pablo Novoa, acompañados pola Banda Municipal de Música de Caldas de Reis, nun dos momentos máis especiais da programación. A verbena correrá a cargo de La Roca e Ardores.
As festas despediranse o domingo 16 de agosto coa Banda Municipal de Música de Caldas de Reis, os pasarrúas dos xigantes e cabezudos, o concerto da banda nas Palmeiras, a actuación da Coral Polifónica de Caldas de Reis na igrexa de Santo Tomé e o concerto da Orquestra de Instrumentos Populares Galegos «Suso Vaamonde». Ás 21.30 horas, De Ninghures poñerá o broche musical aos concertos desta edición, antes do tradicional espectáculo pirotécnico no Malecón e da última gran verbena, protagonizada por Galilea e Xacobo Mínimo DJ.
Un convite aberto a toda a veciñanza e visitantes
Coa combinación de tradición, cultura, música en directo, actividades para todas as idades e un ambiente festivo único, Caldas de Reis volverá converterse este agosto nun dos grandes destinos festivos de Galicia, convidando a veciños, veciñas e visitantes a gozar dunha semana na que a celebración e a hospitalidade serán, un ano máis, as grandes protagonistas.
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