Pistoletazo de saída ás mais grandes festas do verán
A Peregrina 2026 arrancará esta mesma noite e prolongarase ata o día 17
Moncho González
As Festas da Peregrina volverán converter Pontevedra no gran punto de encontro do verán galego entre o 7 e o 17 de agosto, cun programa no que conviven a tradición relixiosa, o folclore, as actividades familiares e unha potente oferta musical encabezada por artistas de primeiro nivel. O pregón, a ofrenda floral, a procesión da Virxe Peregrina, as verbenas, os fogos artificiais e outra morea de actividades nas rúas conforman unha programación pensada para todos os públicos.
A música será, unha vez máis, unha das grandes protagonistas da celebración. A Praza de España e a Ferraría acollerán concertos diarios con propostas para todos os gustos, desde o pop ao rock, a música galega, o folk ou os espectáculos familiares, mentres que a Gran Vía de Montero Ríos volverá ser o escenario das tradicionais verbenas nocturnas.
A programación arrancará hoxe mesmo coa apertura do recinto feiral e continuará o sábado co pregón oficial, a ofrenda floral á Virxe Peregrina, actuacións folclóricas, un concerto sorpresa na Praza de España e o primeiro espectáculo pirotécnico das festas.
O domingo 9 celebrarase un dos actos máis emotivos coa procesión da Virxe Peregrina e a histórica danza gremial de cintas do século XVIII, antes dos concertos de Alana e La Casa Azul.
Entre as grandes citas musicais tamén figuran Los 40 Sessions, Sidecars, Miguel Ríos, De Vacas e Pastora Soler, ademais do proxecto Bravú Bandástico, que reunirá sobre o escenario a Banda de Música de Pontevedra con destacados referentes da música bravú galega.
A programación complétase con teatro e contacontos infantís, espectáculos de circo, maxia, corais, bandas de música, charangas e agrupacións tradicionais, ademais da popular Batalla de Flores e dos fogos artificiais que volverán iluminar o ceo da cidade.
Santuario renovado
O Santuario da Virxe Peregrina volverá converterse no gran símbolo das festas de Pontevedra coa súa fachada completamente liberada da maior parte da estada que durante case un ano acompañou os traballos de restauración. A retirada progresiva da estrutura deixa xa á vista a silueta do emblemático templo barroco, que lucirá renovado coincidindo coa celebración da Peregrina 2026.
A intervención, financiada pola Xunta de Galicia cun investimento superior aos 300.000 euros, permitiu actuar sobre as cubertas, eliminar humidades, consolidar a pedra, restaurar as fachadas e mellorar diversos elementos construtivos para garantir a conservación dun dos edificios máis representativos do patrimonio pontevedrés.
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