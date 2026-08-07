Once días para vivir Pontevedra na rúa
Música, humor, folclore, espectáculos e actividades para todos os públicos converterán a cidade nun gran escenario ao aire libre
Moncho González
Un gran escenario ao aire libre. Durante once días, do 7 ao 17 de agosto, a música volverá ocupar un lugar protagonista nas rúas e prazas da Boa Vila, cun cartel que reúne figuras históricas do rock e do pop español, artistas emerxentes, bandas galegas e espectáculos creados especificamente para esta edición das festas.
A Praza de España volverá concentrar os concertos de maior formato, mentres que a Ferraría, a Praza de Arturo Souto, Montero Ríos e outros espazos do centro histórico acollerán actuacións de música tradicional, espectáculos familiares, teatro, circo, maxia e propostas culturais que se sucederán desde a mañá ata ben entrada a madrugada. A programación busca ofrecer alternativas para públicos moi diversos e facer que cada xornada teña o seu propio protagonismo.
O encargado de levantar o pano musical será M Clan, que actuará o sábado 8 de agosto na Praza de España. A banda liderada por Carlos Tarque abrirá oficialmente os grandes concertos da Peregrina cun repertorio no que non faltarán algúns dos temas máis recoñecibles da súa carreira, convertidos xa en clásicos do rock español. Será unha das actuacións máis esperadas do primeiro fin de semana das festas e marcará o inicio dunha programación que volverá atraer milleiros de persoas ao centro da cidade.
Ao día seguinte chegará unha das citas máis festivas do cartel coa actuación de La Casa Azul. O proxecto musical encabezado por Guille Milkyway, referente do pop electrónico español, ofrecerá un espectáculo cargado de ritmo e himnos xeracionais, nunha noite na que tamén actuará o grupo pontevedrés Alana, demostrando a aposta da programación por combinar artistas consolidados con formacións locais.
A programación continuará coa sesión especial de Los 40 Sessions, pensada para o público máis novo, antes dunha das xornadas con maior personalidade das festas. O mércores 12 de agosto será a quenda de Sidecars, unha das bandas máis destacadas do panorama rock español actual. O grupo madrileño presentará en Pontevedra un directo marcado pola forza das guitarras e un repertorio cheo de cancións coñecidas polo gran público.
Pero esa mesma xornada reservará outro dos momentos máis especiais da Peregrina. A Praza da Ferraría acollerá Bravú Bandástico, un espectáculo único que reivindica un dos movementos musicais máis importantes da cultura galega das últimas décadas. A Banda de Música de Pontevedra compartirá escenario con Antón Díaz, integrante dos Papaqueixos e da Orquestra Bravú Xangai; María do Vinculeiro, voz de Brassica Rapa; Rafa do Caimán, do grupo Río Tea; e Xurxo Souto, fundador de Os Diplomáticos de Monte-Alto e unha das figuras imprescindibles do bravú. Un encontro irrepetible que mesturará banda de música, rock, tradición e identidade galega nun formato creado expresamente para estas festas.
Outro dos grandes nomes propios desta edición será Miguel Ríos, auténtica lenda do rock español, que actuará o venres 14 de agosto. Cunha carreira que supera xa as seis décadas, o artista granadino volverá demostrar por que segue sendo unha referencia imprescindible da música en español. O seu concerto será, sen dúbida, un dos momentos culminantes da programación musical da Peregrina.
A programación continuará o sábado coa actuación de De Vacas, que presentará o espectáculo «Vacanal Sinfónica».
O peche dos grandes concertos correrá a cargo de Pastora Soler, que subirá ao escenario da Praza de España o domingo 16 de agosto. Cunha das voces máis recoñecibles da música española, a cantante sevillana despedirá a programación musical cun espectáculo que combinará os seus grandes éxitos co repertorio máis recente.
Con todo, a Peregrina é moito máis que os seus grandes concertos. As rúas de Pontevedra volverán encherse de bandas de música, agrupacións folclóricas, charangas, corais e actuacións itinerantes que levarán o ambiente festivo aos diferentes barrios da cidade. Haberá tamén teatro infantil, contacontos, espectáculos de circo, xogos populares, maxia e propostas familiares, convertendo as festas nun espazo pensado para todas as xeracións.
A esta intensa programación sumarase un acontecemento excepcional. O mércores 12 de agosto, coincidindo coa celebración das festas, Pontevedra será un dos mellores lugares da Península para contemplar unha eclipse solar que ocultará o 99,58 % do Sol ao solpor. Un fenómeno astronómico pouco frecuente que fará desta edición da Peregrina unha cita aínda máis singular e inesquecible.
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