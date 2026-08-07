O mellor escaparate para a cidade de Pontevedra
As Peregrinas converten a cidade nun gran escenario para gozar do verán
Moncho González
As festas da Peregrina converten durante once días a capital do Lérez nun espazo aberto á cultura, ao encontro e á convivencia, onde a programación festiva serve de punto de partida para descubrir unha cidade que leva anos consolidándose como un dos grandes destinos urbanos de Galicia.
As rúas do centro histórico énchense de visitantes chegados de toda Galicia, do resto de España e do estranxeiro. Moitos escollen estas datas para regresar á cidade, outros aprovéitanas para coñecela por primeira vez e non son poucos os peregrinos do Camiño Portugués que prolongan a súa estancia para coincidir coa celebración. O resultado é unha cidade que vive practicamente as vinte e catro horas do día, cun ambiente que se estende moito máis alá dos escenarios e das actividades programadas.
A hostalaría convértese nun dos grandes motores destes días. Restaurantes, cafeterías e terrazas viven unha das semanas de maior actividade do ano, cunha intensa afluencia de público desde primeira hora da mañá ata ben entrada a noite. A ocupación hoteleira aumenta considerablemente e numerosos visitantes optan por facer de Pontevedra o seu centro de operacións para descubrir tamén outros puntos das Rías Baixas, reforzando o papel da cidade como destino turístico de referencia durante o verán.
O comercio local tamén experimenta un importante impulso. As rúas comerciais rexistran un elevado tránsito de persoas, os escaparates convértense nun atractivo máis para quen pasea polo centro e moitos establecementos amplían os seus horarios para aproveitar o continuo movemento de veciños, veciñas e visitantes.
Pero se hai algo que distingue Pontevedra é que todo sucede a poucos minutos andando. A aposta polo modelo urbano peonil fai posible que visitantes e pontevedreses percorran con comodidade o centro histórico, pasando dun concerto na Praza de España a unha actuación na Ferraría, dunha exposición a unha terraza ou dun espectáculo infantil a unha visita ao Santuario da Virxe Peregrina. Esa proximidade contribúe a crear un ambiente difícil de atopar noutras cidades e converte a experiencia da festa nun auténtico paseo pola historia, pola cultura e pola gastronomía local.
Tradición e modernidade, patrimonio e música, cultura popular e grandes concertos, convien en armonía demostrando que é posible manter vivas as raíces sen renunciar a unha programación contemporánea e aberta a públicos moi diversos. Esa combinación explica que a celebración siga sendo unha das citas imprescindibles do calendario festivo galego.
Porque, ao final, a Peregrina transforma a Boa Vila nun lugar que durante once días se converte no mellor escaparate posible de todo o que Pontevedra ten para ofrecer.
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