Máis de seis décadas adozando a Boa Vila
Moncho González
Desde a súa apertura, o 25 de xullo de 1963, a Confitería Capri converteuse nun dos establecementos máis emblemáticos de Pontevedra. Fundada por Arturo Prieto Salvadores e María Luisa Fuertes Veigas, o seu nome nace da unión das palabras Confitería Arturo Prieto, unha denominación que hoxe forma parte da historia comercial da cidade.
Situada na céntrica rúa García Camba, Capri soubo gañarse a confianza de varias xeracións grazas á elaboración artesanal dos seus doces, ao coidado na selección das materias primas e á aposta constante pola calidade. Durante as Festas da Peregrina, os seus escaparates convértense nun atractivo máis para veciños e visitantes, que se deteñen para descubrir unha ampla variedade de especialidades que forman parte da tradición gastronómica pontevedresa.
Tras máis de sesenta anos de traxectoria, o negocio continúa mantendo o carácter familiar e a filosofía dos seus fundadores. A fidelidade da súa clientela segue sendo o mellor aval para un establecemento que afronta cada xornada coa mesma ilusión que nos seus inicios: ofrecer produtos elaborados con mimo, respectando a tradición e mantendo un firme compromiso coa calidade e co traballo ben feito.
- Aldán, el paseo de la fama del verano gallego
- Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
- La playa de Arneles (Cangas) se cierra al baño por vertidos fecales y la Cofradía de Aldán apunta a los fondeos de yates de recreo
- ¿Fumata blanca en el aeropuerto de Peinador?: las 10 rutas desde Vigo y su presupuesto a los que apuntan Concello y Diputación para el acuerdo
- Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
- Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer
- Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus
- Hugo González ofrece un recital en Italia