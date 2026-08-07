Máis de seis décadas adozando a Boa Vila

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Algunhas das propostas do escaparate de Confitería Capri.

Algunhas das propostas do escaparate de Confitería Capri.

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Moncho González

Pontevedra

Desde a súa apertura, o 25 de xullo de 1963, a Confitería Capri converteuse nun dos establecementos máis emblemáticos de Pontevedra. Fundada por Arturo Prieto Salvadores e María Luisa Fuertes Veigas, o seu nome nace da unión das palabras Confitería Arturo Prieto, unha denominación que hoxe forma parte da historia comercial da cidade.

Situada na céntrica rúa García Camba, Capri soubo gañarse a confianza de varias xeracións grazas á elaboración artesanal dos seus doces, ao coidado na selección das materias primas e á aposta constante pola calidade. Durante as Festas da Peregrina, os seus escaparates convértense nun atractivo máis para veciños e visitantes, que se deteñen para descubrir unha ampla variedade de especialidades que forman parte da tradición gastronómica pontevedresa.

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Tras máis de sesenta anos de traxectoria, o negocio continúa mantendo o carácter familiar e a filosofía dos seus fundadores. A fidelidade da súa clientela segue sendo o mellor aval para un establecemento que afronta cada xornada coa mesma ilusión que nos seus inicios: ofrecer produtos elaborados con mimo, respectando a tradición e mantendo un firme compromiso coa calidade e co traballo ben feito.

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