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Vilanova de Arousa volve saborear o mar

Declarada Festa de Interese Turístico Nacional, o evento celebrarase do 6 ao 9 de agosto con degustacións gastronómicas e variedade de actuacións musicais

Festa do Mexillón e o Berberecho na edición pasada.

Festa do Mexillón e o Berberecho na edición pasada. / Pedro Mina

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B. C.

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa volverá converterse este mes de agosto nun dos grandes destinos gastronómicos e festivos das Rías Baixas. Do xoves 6 ao domingo 9, o municipio celebrará a XXXII Festa do Mexillón e o Berberecho, unha cita que rende homenaxe a dous dos produtos máis representativos da súa ría e ao traballo diario de bateeiros, mariscadoras, cocedeiros e demais profesionais vinculados ao mar.

A edición deste ano chega, ademais, acompañada dun recoñecemento especialmente significativo. Á declaración como Festa de Interese Turístico Nacional, outorgada polo Ministerio de Industria e Turismo a través da Secretaría de Estado de Turismo.

Este novo distintivo confirma a relevancia dunha celebración que foi medrando ao longo das últimas tres décadas ata converterse nun dos principais escaparates de Vilanova de Arousa, da súa gastronomía e da estreita relación que o municipio mantén co mar.

Máis de tres décadas de historia

A Festa do Mexillón e o Berberecho naceu en 1994 por iniciativa da Confraría de Pescadores A Pastoriza, co obxectivo de poñer en valor un dos sectores de maior produción da vila.

É unha celebración na que colaboran profesionais e colectivos locais achegando produto e contribuíndo a divulgar os atractivos turísticos da vila a través da súa cociña e da súa tradición mariñeira.

O resultado é unha festa que combina a exaltación gastronómica cun amplo programa cultural e de lecer, pensado tanto para a veciñanza como para as numerosas persoas que se achegan cada verán ata o municipio.

Os grandes protagonistas

A carpa gastronómica abrirá as súas portas o xoves 6 de agosto ás 13.00 horas, dando comezo a catro días nos que o público poderá degustar diferentes preparacións elaboradas con mexillóns e berberechos.

Durante as xornadas festivas, a carpa permanecerá aberta, con carácter xeral, de 12.30 a 16.30 horas e de 20.00 a 24.00 horas. A variedade de pratos permitirá descubrir a versatilidade de dous produtos que forman parte da identidade gastronómica de Vilanova e representan unha importante fonte de actividade económica para o municipio.

A participación de bateeiros, cocedeiros e mariscadoras reforza o carácter local da celebración e permite visibilizar o traballo que existe detrás de cada produto que chega á mesa.

Música para todos os públicos

A gastronomía compartirá protagonismo cun programa musical que levará propostas para diferentes públicos a varios espazos de Vilanova.

O venres 7 de agosto, a orquestra Panorama actuará no Parque do Cabo a partir das 23.00 horas, nunha das citas máis multitudinarias da programación.

O sábado 8, a música tradicional galega chegará á Praza do Castro da man de Treixadura, que ofrecerá o seu concerto ás 22.00 horas.

A última xornada comezará o domingo 9 co pasarrúas de Mekanika Rolling Band, previsto para as 12.30 horas. Xa pola noite, Roi Casal será o encargado de pechar a programación musical cunha actuación no Xardín Umbrío ás 21.00 horas.

Ás propostas musicais sumarase a tradicional entrega das Insignias de Ouro e Brillantes da festa, coas que o Concello recoñece cada ano o labor de persoas e colectivos en diferentes ámbitos sociais, ademais da Feira de Oportunidades, que se celebrará do 7 ao 9 de agosto paralelamente.

Entre o 6 e o 9 de agosto, gastronomía, música e tradición volverán darse a man nunha celebración que leva máis de tres décadas difundindo o sabor do mar de Arousa.

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