Bebiños estrena con éxito su nueva tienda

Bebiños inauguró este sábado 1 de agosto su nueva tienda en el centro de Vilagarcía de Arousa con una jornada marcada por la gran acogida del público. Numerosas familias se acercaron hasta el establecimiento, situado en el número 16 de la calle Vista Alegre, para conocer las instalaciones y descubrir la amplia selección de productos de movilidad y seguridad infantil que ofrece la firma. «Fue todo un éxito, mucho mejor de lo que habíamos imaginado. La acogida superó todas nuestras expectativas», asegura Susana, dueña de la firma de Bebiños.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el sorteo de un Dúo Priam Cozy Beige de Cybex, valorado en 1.000 euros. Todas las personas mayores de edad que realizaron una compra durante el día recibieron una papeleta por ticket, sin necesidad de alcanzar un importe mínimo. El sorteo se celebró a las 20.30 horas en el propio establecimiento y la persona ganadora fue Alba Rubio, vecina de Vilagarcía.

Con esta iniciativa, la firma quiso agradecer el apoyo y la extraordinaria acogida recibida por parte del público durante una fecha especialmente significativa para todo su equipo. «Estamos muy agradecidas por la respuesta y por el cariño que recibimos durante toda la jornada», añade Susana.

En pleno centro de Vilagarcía

La nueva ubicación permite a la tienda integrarse plenamente en la vida comercial de Vilagarcía. El local se encuentra en la zona peatonal del Convento de Santa Rita, a tan solo 50 metros del centro comercial Arousa. Su emplazamiento facilita el acceso a clientes de la ciudad y de otros municipios de la comarca, además de ofrecer una experiencia de compra más cómoda en un entorno céntrico.

Fachada de Bebiños. / Noé Parga

El nuevo espacio dispone de 500 metros cuadrados de exposición dedicados a productos de puericultura, movilidad y seguridad infantil. Las familias pueden conocer y comparar propuestas de algunas de las principales marcas del mercado, entre ellas UPPAbaby, Inglesina, Micuna, Cybex, Jané, Maxi-Cosi, BeSafe y Joolz, además de muchas otras firmas especializadas.

Uno de los principales elementos diferenciadores del establecimiento es su zona de estacionamiento destinada a la prueba e instalación de sistemas de retención infantil (SRI). Esta instalación fue una de las razones principales para elegir el nuevo local y responde al compromiso de Bebiños con la seguridad de los más pequeños durante los desplazamientos en automóvil.

Inauguración de la tienda. / Noé Parga

La firma ofrece un servicio gratuito de prueba de sillas infantiles, que permite a las familias comprobar antes de la compra si el modelo escogido es compatible con su vehículo. El equipo también asesora sobre su correcta colocación y utilización, teniendo en cuenta las características del automóvil y las necesidades de cada niño.

El objetivo de Bebiños es ir más allá de la venta de productos y consolidarse como un establecimiento de referencia en seguridad infantil en Galicia, acompañando a las familias para que puedan tomar decisiones informadas y escoger el sistema de retención más adecuado para cada caso.

Tras el éxito de la inauguración, Bebiños comienza esta nueva etapa con el mismo compromiso de siempre: ofrecer un asesoramiento profesional, cercano y personalizado a cada familia.