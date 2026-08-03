Una semana para perderse en la Edad Media

Santa Maria da Feira continúa viviendo en el siglo XII. Las banderas cuelgan de los balcones, los soldados recorren las calles y los pregones de los mercaderes se mezclan con el sonido de los tambores. Al caer la tarde, el castillo se ilumina entre antorchas y el centro histórico se prepara para las grandes recreaciones nocturnas. El «Viagem Medieval» entra en su segunda semana y todavía quedan siete días para adentrarse en uno de los acontecimientos culturales más importantes de Portugal.

Hasta el domingo 9 esta localidad próxima a Oporto sigue convertida en una inmensa ciudad medieval. El recinto ocupa 37 hectáreas y reúne 18 áreas temáticas, cinco plazas de animación, 17 tabernas, dos restaurantes de época y más de doscientos puestos de artesanos y mercaderes. Cada jornada se celebran 88 espectáculos, desde grandes producciones históricas hasta pequeñas escenas que surgen en cualquier rincón. Hay tanto que ver que es imposible disfrutarlo en una sola jornada. Así que lo mejor es pernoctar en este municipio de siglos.

TRUPE DE SALTIMBANCOS. / FdV

La mejor opción es llegar durante la tarde, elegir con antelación algunas actuaciones y dejar el resto del recorrido abierto a la sorpresa. Porque el «Viagem Medieval» no sucede únicamente sobre los escenarios. También está en los músicos que atraviesan el mercado, los artesanos que trabajan delante del público, los soldados que detienen a los visitantes o los personajes que convierten cualquier calle en parte del relato.

Batallas por el poder

La edición de 2026 recrea uno de los periodos decisivos de la historia portuguesa: los últimos años del Condado Portucalense y el enfrentamiento entre Teresa de León y su hijo Afonso Henriques. El conflicto desembocó el 24 de junio de 1128 en la batalla de São Mamede. Teresa perdió el poder y el joven infante comenzó a consolidar la autoridad que años después lo llevaría a convertirse en el primer rey de Portugal.

O GRANDE TORNEIO PELO TRONO PORTUCALENSE. / FdV

Afectos familiares, ambición política, alianzas y traiciones sostienen una historia que se desarrolla a lo largo de todo el recinto. Custódia Gallego interpreta a Teresa y Tiago Aldeia encarna a Afonso Henriques. Es la primera vez que el «Viagem Medieval» confía sus dos papeles principales a actores portugueses de reconocida trayectoria nacional.

Cada día, a las 16.30 horas, el cortejo «Afonso Henriques, o poder da vontade» parte del Museo Convento dos Lóios. El joven infante recorre las calles acompañado por sus partidarios mientras reúne fuerzas para disputar el gobierno del Condado. A las 18.00 horas comienza desde el mismo lugar «Teresa, por vontade rainha», con la gobernante rodeada de su séquito y dispuesta a defender el poder que considera legítimo. Al finalizar ambos recorridos, excepto los domingos, los actores mantienen encuentros con el público y posan para las fotografías vestidos de época.

La tensión aumenta cuando cae el sol. A las 22.00 horas, el cortejo nocturno «Rumo a São Mamede» conduce a los protagonistas hacia la batalla. Tambores, soldados y antorchas atraviesan el recinto hasta el Terreiro das Guimbras, uno de los principales espacios escénicos.

RUMO A SAO MAMEDE. / FdV

Allí se representan diariamente tres montajes de gran formato. «As mãos que tecem o destino», a las 18.30 horas, sigue el camino que empujó a Afonso Henriques hacia un futuro mayor de lo que él mismo podía imaginar. A las 21.30, «Honra e destino» centra la mirada en Teresa y en las disputas políticas que acabaron enfrentándola a su hijo. La programación culmina a las 23.30 con «Afonso Henriques – O Rei antes do Reino», una producción con música, combates, coreografías y efectos visuales.

La plaza de armas del castillo acoge a las 23.00 horas «O Discurso do Rei – Na Véspera da História». Madre e hijo se encuentran la noche anterior a São Mamede en un duelo verbal donde se cruzan los recuerdos familiares y la lucha por el futuro del territorio. El acceso cuesta cuatro euros y el aforo es limitado.

O DISCURSO DO REI NA VESPERA DA HISTORIA. / FdV

Un mercado que nunca se detiene

Entre espectáculo y espectáculo, la Feira Franca invita a caminar sin prisas. Sus más de doscientos puestos reúnen artesanos y mercaderes procedentes de Portugal, España, Francia e Italia. Hay piezas de cuero, madera, cerámica, metal, tejidos y joyería, además de objetos decorativos y productos gastronómicos.

Muchos artesanos trabajan a la vista del público. El sonido de las herramientas, el fuego de las fraguas y los vendedores pregonando sus mercancías convierten este mercado en una de las zonas más animadas del recinto. No se trata solo de comprar. También permite observar técnicas que durante siglos formaron parte de la vida cotidiana y que hoy sobreviven gracias al conocimiento de quienes continúan practicándolas.

MERCADO MUNICIPAL. / FdV

El Terreiro dos Ofícios completa esa mirada con demostraciones de alfarería, tejido, forja, cordelería y otros trabajos tradicionales. En el Museo Convento dos Lóios se puede entrar en una antigua botica, conocer la preparación de remedios, descubrir la escritura con pluma o acercarse a la iluminación de manuscritos.

Comer dentro de la historia

La gastronomía es una parte fundamental del recorrido. Las 17 tabernas, los dos restaurantes medievales y los numerosos puestos de comida ofrecen carnes, panes, dulces y otras elaboraciones preparadas en el propio recinto.

Las tabernas sirven además como lugar de descanso y encuentro. Se come en grandes mesas, rodeado de músicos y personajes, mientras la animación continúa alrededor. Lo aconsejable es reservar tiempo para cenar sin abandonar este gran escenario y permanecer después hasta las representaciones nocturnas. A esas horas se encienden las antorchas, el castillo domina la ciudad y el ambiente cambia por completo.

Quien acuda en familia encontrará numerosas propuestas para los niños. En «Pequenos Guerreiros», dentro de los jardines del convento, pueden acercarse a antiguos oficios, elaborar pan, practicar la escritura o descubrir cómo se fabricaban las cotas de malla. En «Pequenos Artistas da Cortiça» crean accesorios medievales con corcho y en «Arqueiros do Condado» ponen a prueba su puntería con el arco.

PEQUENOS GUERREIROS. / FdV

La Granja dos Animais, situada junto a la ciclovía del Cáster, reúne distintas especies en un espacio pedagógico de acceso gratuito. También se celebran exhibiciones de cetrería que muestran el vuelo y entrenamiento de las aves rapaces.

Una de las novedades de este año es «Guardiões de Villa da Feira», protagonizado por cerca de ochenta niños y adolescentes de entre ocho y catorce años. Todos los días, a las 20.00 horas en la Praça do Canastro, recrean mediante la danza, el movimiento y el juego la infancia y juventud de Afonso Henriques.

La programación se completa con juglares, bufones, saltimbanquis, teatro de calle, música, danza y criaturas fantásticas. Algunos recorren el recinto y otros actúan en las distintas plazas, de modo que siempre aparece algo sorprendente. Un personaje interrumpe el paso, comienza una disputa o invita al público a participar. Esa animación permanente es lo que lleva a vivir de lleno en la Edad Media.

Treinta años con toda una ciudad detrás

El «Viagem Medieval» nació en 1996 dentro de la plaza de armas del castillo. Aquel primer encuentro de dimensiones modestas fue creciendo hasta ocupar todo el centro histórico y convertirse en el proyecto que más ha contribuido a proyectar Santa Maria da Feira dentro y fuera de Portugal.

En Santa Maria da Feira (Portugal) el siglo XXI desaparece durante doce días. / FdV

La celebración cumple treinta años, aunque esta sea su vigesimonovena edición debido a las interrupciones de 1998 y de la pandemia. En estas tres décadas ha ganado extensión, escenarios y visitantes, pero mantiene su principal seña de identidad: la implicación de la población.

Cerca de dos mil personas trabajan diariamente en el evento. En 2026 fueron seleccionados 349 voluntarios entre 715 candidaturas. A ellos se suman asociaciones, escuelas, comerciantes, hosteleros, técnicos, figurantes y artistas. Miles de pendones rojos decoran los balcones y ventanas de la ciudad. Aquí la población no observa el acontecimiento desde fuera, sino que forma parte de él.

Las nuevas generaciones tienen un protagonismo especial. Cerca de novecientos alumnos de los nueve agrupamientos escolares del municipio han creado treinta proyectos para la exposición «O Condado Somos Nós – Identidade, Território e Pertença», instalada en el Museo Convento dos Lóios. Teatro, cómic, literatura, música, maquetas, pódcast y creación digital permiten que los estudiantes interpreten la historia desde lenguajes actuales.

Los bebés nacidos en el Hospital de Santa Maria da Feira durante los días del evento reciben además el título de «Infante da Terra de Santa Maria» y un salvoconducto que les permitirá acceder gratuitamente al «Viagem Medieval» durante toda su vida.

Castillo de Santa Maria da Feira. / FdV

Horarios y entradas

El recinto permanece abierto hasta el domingo 9 de agosto. De lunes a viernes funciona de 13.00 a 00.30 horas y los sábados y domingos de 12.00 a 00.30. Las entradas diarias cuestan 6 euros de domingo a jueves y 8 euros los viernes y sábados. Son válidas para un único acceso, aunque hay pulseras de visita para varios días. Los niños hasta cinco años acceden gratuitamente. Las entradas y pulseras pueden comprarse por internet a través de la página oficial del Viagem Medieval (viagemmedieval.com), y también en la tienda Vila da Feira, en la Oficina Interactiva de Turismo y en distintos puntos físicos de venta.

Las familias con bebés disponen del Recanto dos Infantes, equipado para el aseo y la alimentación. En los accesos se ofrece también gratuitamente la pulsera Criança Segura, en la que pueden anotarse el nombre del menor, el del adulto responsable y un número de teléfono.

La organización cuenta además con recorridos adaptados, visitas inclusivas y algunos espectáculos con interpretación en lengua de signos portuguesa.

Para aprovechar bien el día conviene descargar o consultar previamente el programa y seleccionar las actuaciones imprescindibles. Una buena propuesta familiar puede comenzar recorriendo la Feira Franca y las áreas temáticas durante la tarde, continuar con alguno de los cortejos, detenerse a cenar en una taberna y reservar la noche para «Rumo a São Mamede», «O Discurso do Rei» o uno de los montajes del Terreiro das Guimbras.

El resto debe dejarse un poco al azar. Porque en este viaje medieval la sorpresa en cada esquina es uno de sus muchos atractivos.