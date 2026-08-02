Nuevos rostros para defender el Albariño

Tras cinco días en los que Cambados se ha llenado de vino, música, gastronomía y tradición, el histórico Pazo de Fefiñáns acogerá hoy el tradicional acto capitular del Capítulo Serenísimo do Albariño, una ceremonia cargada de simbolismo que pondrá el broche institucional a esta celebración declarada de Interés Turístico Internacional.

Nuevas Damas y Caballeros del Albariño

La investidura de las nuevas Donas e Cabaleiros do Albariño protagonizará uno de los momentos más solemnes de la última jornada de la LXXIV Festa do Albariño. La jornada comenzará a las 12.00 horas con la recepción de las cofradías invitadas en el Auditorio da Xuventude. Media hora después, autoridades, invitados, cofrades y grupos folclóricos partirán en comitiva hacia el Pazo de Fefiñáns, donde a las 13.00 horas tendrá lugar el acto capitular y la entrega de las diferentes distinciones.

El momento central de la ceremonia llegará con la investidura de las nuevas Donas e Cabaleiros do Albariño. Este año recibirán este reconocimiento el viticultor, director de la bodega Pazo Cilleiro y alcalde de Ribadumia, David Castro Mougan; el embajador de la República Popular China en España, Yao Ging; el cirujano, investigador y profesor gallego Diego González Rivas; la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, María Martínez Allegue; y la presidenta del Real Club Celta de Vigo, Marian Mouriño Terrazo.

Todos ellos pasarán a formar parte del Capítulo Serenísimo y asumirán el compromiso simbólico de ejercer como embajadores del Albariño.

Distinciones con sello albariñense

El acto capitular incluirá, además, la concesión de otros reconocimientos. Las Follas de Prata recaerán en Camilo Abal Paz, fundador de la bodega Lagar da Cachada; la actriz, presentadora y productora Isabel Blanco Picallo; el capitán de navío y comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, Tomás Clavijo Rey-Estolle; la doctora en Historia del Arte, académica, escritora e investigadora María Fidalgo Casares; el director de Infraestruturas en Pontevedra de la Xunta de Galicia, José Manuel González González; María Lago Costas, de la bodega Señorío de Sobral; Ricardo Monteiro, de la Confraría da Lampreia de Entre-Ríos; y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez Méndez.

Por su parte, serán distinguidos como Albariñenses de Honra la Fundación La Balsa de Piedra–José Saramago, cuyo reconocimiento recogerá Pilar del Río, viuda del Premio Nobel de Literatura, y el Consejo Regulador de la D.O.P. Los Pedroches.

El Capítulo Serenísimo también reconocerá como Xóvenes Albariñenses a Jorge Marcote Gil, de la bodega Jorge Marcote; Emilia Schmidt Staneloni, de Viña Nora; y Laura Cachón Serantes, de la Cooperativa Vitivinícola Arousana Paco & Lola. Con estas distinciones se pone en valor el trabajo de una nueva generación vinculada al sector vitivinícola de las Rías Baixas.