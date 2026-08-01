El Albariño suma dos aliados cordobeses

Como cada año, el Capítulo Serenísimo do Albariño aprovecha su cita más emblemática para sumar nuevos aliados gastronómicos y estrechar lazos con productos representativos de otros territorios.

En esta edición de 2026, los hermanamientos tendrán como protagonistas a los vinos de la D.O. Montilla-Moriles y al jamón ibérico de la D.O.P. Los Pedroches, dos referentes de la gastronomía andaluza. El canciller del Capítulo Serenísimo, Pedro Piñeiro, explica que la elección mantiene la filosofía habitual de la institución: reunir «un gran vino y un producto estrella de la gastronomía». Asimismo, Piñeiro destaca especialmente la calidad del producto cordobés, al que describe como «uno de los mejores jamones del mundo, por no decir el mejor».

Uniendo territorios a través de la gastronomía

El simbólico acto de hermanamiento se celebrará en el histórico Pazo de Fefiñáns, uno de los principales escenarios de la Festa do Albariño. Allí se reunirán representantes de las diferentes tradiciones gastronómicas para sellar una unión que busca poner en valor la calidad, la historia y la identidad de cada uno de estos productos. La ceremonia contará, además, con la actuación del gaiteiro Óscar Ibáñez, que acompañará con su música uno de los momentos más representativos de la jornada.

El ritual central estará protagonizado por los dos vinos: un Albariño y un Montilla-Moriles se verterán simultáneamente en un mismo decantador como símbolo de la unión entre ambas denominaciones. La mezcla resultante se repartirá después en dos botellas, que serán selladas y conservadas como recuerdo del hermanamiento.

El acto congregará a cofrades, representantes de las denominaciones invitadas, autoridades y diferentes personalidades vinculadas al mundo del vino y de la gastronomía, que brindarán por esta nueva unión alrededor de uno de los productos más representativos de Galicia.

Como es habitual, la celebración estará acompañada por la degustación de los productos protagonistas. Los asistentes podrán descubrir la riqueza de los vinos amparados por la D.O. Montilla-Moriles y disfrutar del jamón ibérico de la D.O.P. Los Pedroches, todo ello acompañado por los vinos de la D.O. Rías Baixas.

Tras el acto, la jornada continuará con una travesía por la ría de Arousa, durante la que los participantes podrán contemplar sus paisajes y degustar diferentes productos del mar de Galicia.

Más allá de su carácter simbólico, el hermanamiento permitirá reforzar la colaboración entre territorios que comparten su apuesta por la defensa de los productos de calidad, la promoción de la gastronomía y la conservación de unas tradiciones transmitidas de generación en generación.

La cita servirá también para mostrar a los invitados la riqueza enológica, gastronómica y paisajística de las Rías Baixas, con el Albariño como hilo conductor del encuentro.