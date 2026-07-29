Santa Maria da Feira regresa a la Edad Media

En Santa Maria da Feira –concello situado muy cerca de Oporto– el siglo XXI desaparece durante doce días. Son los que dura su emblemático “Viagem Medieval”, un auténtico regreso al Medievo en una edición muy especial, la de su trigésimo aniversario.

Tres décadas después, la que nació siendo una feria dentro del castillo se extiende hoy por todo el centro histórico y constituye uno de los acontecimientos culturales y turísticos más importantes de Portugal. En este 2026 vuelve del 29 de julio al 9 de agosto convertida en una ciudad dentro de la ciudad. Ocupa 37 hectáreas, reúne 18 áreas temáticas, cinco plazas de animación, 17 tabernas, dos restaurantes de época y más de doscientos artesanos y mercaderes. Hay tanto que ver que la propia organización advierte de que resulta imposible abarcarlo todo en una única visita, así que es casi obligado disfrutar de este esplendor medieval durante varios días.

Recreaciones históricas

En 2010 el evento inició un recorrido cronológico por los monarcas y reinados de la Edad Media portuguesa. El punto de partida fue precisamente el Condado Portucalense. Dieciséis años después, cumplido aquel largo itinerario, la organización regresa al origen con una programación completamente renovada. El argumento de esta edición tiene todos los ingredientes para cautivar al público con las intrigas de un joven Afonso Henriques para apartar a su madre Teresa del gobierno, lo que aconteció el 24 de junio de 1128 en la batalla de São Mamede. Esa tensión entre afectos familiares, ambición política y destino colectivo recorrerá los grandes espectáculos del Viagem Medieval de 2026.

Fotografía de la "Viagem Medieval" de Santa Maria da Feira. / FdV

Por primera vez en sus treinta años de historia la organización ha confiado los dos principales personajes a actores portugueses de reconocida trayectoria nacional. Custódia Gallego interpretará a Teresa y Tiago Aldeia dará vida a Afonso Henriques. Entre las citas diarias de esta gran feria medieval destaca el cortejo “Afonso Henriques, o poder da vontade”, que comienza a las 16.30 horas en el Museo Convento dos Lóios y atraviesa el centro histórico. Tiago Aldeia encarna al joven Afonso Henriques, todavía lejos de convertirse en el primer rey de Portugal, pero ya decidido a conquistar el poder.

A las 18.00 horas parte desde el mismo lugar “Teresa, por vontade rainha”, con Custódia Gallego en el papel de Teresa de León, madre de Afonso Henriques y gobernante del Condado Portucalense. Al finalizar ambos recorridos, todos los días excepto los domingos, los actores mantendrán un encuentro con el público, todavía caracterizados, para saludar y fotografiarse con los visitantes.

Cuando cae la noche el ambiente cambia. A las 22.00 horas el cortejo “Rumo a São Mamede” conduce simbólicamente a los protagonistas hacia el enfrentamiento que cambió la historia del Condado. Una hora más tarde, a las 23.00, la plaza de armas del castillo acoge “O Discurso do Rei – Na Véspera da História”, en el que Teresa y Afonso Henriques se enfrentan verbalmente en vísperas de la batalla.

Fotografía de la "Viagem Medieval" de Santa Maria da Feira. / FdV

Por otra parte, el Terreiro das Guimbras concentra tres grandes producciones. A las 18.30 horas se representa “As mãos que tecem o destino”; a las 21.30, “Honra e destino”, y a las 23.30, “Afonso Henriques – O Rei antes do Reino”. Son montajes concebidos para un público numeroso, con música, interpretación, coreografías, combate y efectos visuales.

Recorridos por el castillo

Castillo de Santa Maria da Feira. / FdV

La programación se extenderá por cinco plazas de animación y dieciocho áreas temáticas, desde el castillo y la Quinta do Castelo hasta el Museo Convento dos Lóios, el mercado, el Rossio, el bosque de Guimbras o los espacios próximos al río Cáster. En cada jornada el visitante puede cruzarse con músicos, mendigos, nobles, soldados y criaturas de otros siglos. Los espectáculos itinerantes y las pequeñas escenas convierten cada desplazamiento en parte de la experiencia. Habrá torneos, campamentos, demostraciones de oficios, espectáculos de danza, música y teatro, recorridos por el interior del castillo y personajes dispuestos a conversar con quien se cruce en su camino porque este no es un decorado inmóvil, sino una ciudad viva. Aquí los vendedores pregonan, los artesanos trabajan delante del público y las calles mantienen durante horas el ritmo de un mercado al que llegan gentes de las más diversas procedencias.

Artesanos en vivo

La Feira Franca es uno de los espacios que mejor conserva el pulso cotidiano del Viagem Medieval. Entre sus tiendas se reúnen artesanos y mercaderes de Portugal, España, Francia e Italia. Muchos participantes trabajan delante del público y muestran técnicas vinculadas al cuero, la madera, los metales, los tejidos, la cerámica, la joyería o la elaboración manual de distintos productos. Son más de doscientos puestos para ver la artesanía en vivo. Abre de 13.00 a 00.00 horas de lunes a viernes y de 12.00 a 00.00 los sábados y domingos y conviene recorrerla sin prisas. A su alrededor se despliegan los antiguos oficios, los campamentos y las pequeñas escenas de animación que retrotraen a la Edad Media.

Artesanía en la "Viagem Medieval" de Santa Maria da Feira. / FdV

Los pregones, los olores, el sonido de las herramientas y la decoración de los puestos convierten el mercado en una de las zonas más animadas del recinto. Es también un buen lugar para descansar entre actuaciones y buscar piezas realizadas a mano, complementos para los trajes medievales, objetos decorativos o productos gastronómicos.

Sabores de ayer y hoy

La gastronomía forma parte sustancial del recorrido en Santa Maria da Feira. El recinto contará con 17 tabernas, dos restaurantes medievales y diversos puestos dedicados a productos dulces y salados. Los aromas de las carnes, los panes y las elaboraciones cocinadas a la vista acompañan al visitante durante buena parte del trayecto. Los establecimientos culinarios son también espacios de convivencia y animación. Se come rodeado de personajes y en medio de un ambiente que prolonga la recreación histórica. Y los “regatões” completan la Feira Franca con productos gastronómicos preparados y vendidos en puestos inspirados en los mercados de la época, lo que añade sabores y olores a la experiencia.

De la plaza de armas a una ciudad entera

“Viagem Medieval” en Santa Maria da Feira nació en 1996 dentro de la plaza de armas del castillo. Era entonces una celebración de dimensiones modestas, circunscrita a la característica fortaleza picuda que domina la ciudad y estrechamente vinculada a la historia local. Tres décadas después aquel primer encuentro ocupa buena parte de la urbe, se prolonga durante doce jornadas y moviliza a asociaciones culturales, escuelas, comercios, hosteleros, voluntarios, artistas y vecinos. En su calendario figuran 29 ediciones y no treinta porque hubo dos interrupciones: una en 1998 y otra en 2021, durante la pandemia. El aniversario, por tanto, mide la vida del proyecto, no el número de convocatorias.

Fotografía de la "Viagem Medieval" de Santa Maria da Feira. / FdV

El evento va mucho más allá de una simple recreación medieval. Cada edición se articula alrededor de un periodo concreto, con personajes, acontecimientos, textos y espectáculos creados a partir de una investigación histórica previa. El objetivo es que el visitante se divierta, pero también que comprenda qué ocurrió entre aquellos muros y por qué ese pasado continúa teniendo importancia.

En este aniversario la propuesta es un homenaje a la Historia, pero también a quienes han construido el acontecimiento durante estas tres décadas. Porque este viaje al medievo no se explica solamente por sus cifras o por la espectacularidad de sus montajes. Se sostiene gracias a cientos de personas que cosen trajes, preparan decorados, ensayan coreografías, atienden tabernas, representan personajes, organizan accesos o colaboran de forma altruista. Estos días la urbe luce engalanada con miles de pendones rojos colocados en balcones, ventanas, establecimientos y edificios públicos distribuidos puerta a puerta en el casco histórico y sus inmediaciones.

En 2026 se han seleccionado 349 voluntarios entre 715 candidatos. A ellos se suman los artistas, comerciantes, técnicos, figurantes y miembros de las asociaciones del municipio. Y son dos mil personas las que trabajan diariamente en el evento del 29 de julio al 9 de agosto. En esta recreación medieval la propia población forma parte del relato.

Nuevas generaciones

La participación de las nuevas generaciones ocupa un lugar destacado en la edición del aniversario. Cerca de 900 alumnos de los nueve agrupamientos escolares del municipio han preparado treinta proyectos para la exposición “O Condado Somos Nós – Identidade, Território e Pertença”, instalada en el Museo Convento dos Lóios. Teatro, danza, música, cómic, literatura, podcast, gastronomía, documentales, maquetas, animación y creación digital servirán para que los estudiantes interpreten el pasado desde lenguajes actuales.

Fotografía de la "Viagem Medieval" de Santa Maria da Feira. / FdV

La programación de esta cita de 2026 incluye “Guardiões de Villa da Feira”, un espectáculo protagonizado exclusivamente por niños y adolescentes. Cerca de ochenta jóvenes intérpretes de entre ocho y catorce años recrean de forma imaginada la infancia y juventud de Afonso Henriques a través de la danza, el juego y el movimiento. La representación podrá verse todos los días a las 20.00 horas en la Praça do Canastro.

Otra novedad de este año es que los bebés que nazcan entre el 28 de julio y el 9 de agosto en el Hospital de Santa Maria da Feira recibirán el título de “Infante da Terra de Santa Maria” y un salvoconducto que les permitirá entrar gratuitamente en el Viagem Medieval durante toda su vida. La iniciativa recupera una experiencia realizada en 2016, cuando el evento cumplió veinte años. Entonces se concedió el privilegio a los bebés nacidos durante los días de celebración. Ahora la medida adquiere carácter permanente y se repetirá en futuras ediciones.

Aunque el recinto ha comenzado a funcionar plenamente hoy, día 29, ayer hubo una gala muy especial llamada Filhos da Viagem en la que participaron unos 500 vecinos de Santa Maria da Feira nacidos a partir de 1996, cuando comenzó el evento. No todos tienen treinta años sino que representan a las generaciones que han crecido al mismo tiempo que el famoso Viagem Medieval y que simbolizan su continuidad. Han transcurrido treinta años desde aquella primera edición encerrada en la plaza de armas. Por el camino la recreación histórica ha ganado calles, escenarios, personajes y visitantes, pero sobre todo ha conseguido algo más difícil, que varias generaciones de vecinos la sientan como propia.

Horarios y entradas

El recinto abre de lunes a viernes de 13.00 a 00.30 horas y los sábados y domingos de 12.00 a 00.30. Las entradas diarias cuestan 6 euros de domingo a jueves y 8 euros los viernes y sábados. Son válidas para un único acceso, aunque hay pulseras de visita para varios días. Los niños hasta cinco años acceden gratuitamente. Las entradas y pulseras pueden comprarse por internet a través de la página oficial del Viagem Medieval (viagemmedieval.com), y también en la tienda Vila da Feira, en la Oficina Interactiva de Turismo y en distintos puntos físicos de venta.

Las familias con bebés disponen del Recanto dos Infantes, equipado para el aseo y la alimentación. En los accesos se ofrece también gratuitamente la pulsera Criança Segura, en la que pueden anotarse el nombre del menor, el adulto responsable y un número de teléfono.

Mercado Municipal de Santa Maria da Feira. / FDV

La organización cuenta además con recorridos adaptados, visitas inclusivas y algunos espectáculos con interpretación en lengua de signos portuguesa.

Para aprovechar bien el día conviene descargar o consultar previamente el programa y seleccionar las actuaciones imprescindibles. Una buena propuesta familiar puede comenzar recorriendo la Feira Franca y las áreas temáticas durante la tarde, continuar con alguno de los cortejos, detenerse a cenar en una taberna y reservar la noche para “Rumo a São Mamede”, “O Discurso do Rei” o uno de los montajes del Terreiro das Guimbras.

El resto debe dejarse un poco al azar. Porque en este viaje medieval siempre queda algo fuera del plan: un músico que comienza a tocar, un artesano que enciende el fuego, un grupo de soldados que corta el paso o un personaje que decide incorporar al visitante a su historia.

Durante doce días Santa Maria da Feira abre una puerta a la Edad Media. Al otro lado esperan un castillo, un mercado, decenas de espectáculos y una ciudad entera dispuesta a representar su pasado. Solo hace falta elegir el día, comprar la entrada y cruzar a otros siglos.