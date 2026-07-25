Casino Vigo entrega el coche sorteado en la rifa Destino Toyota

Casino Vigo culminó este viernes la Rifa Destino Toyota con la entrega oficial del premio a la ganadora del sorteo, Ana María Araújo Bouzas, quien recibió un Toyota Corolla Hybrid 200 e-CVT 5P GR Sport en un acto que tuvo lugar en las instalaciones del centro de ocio A Laxe. En la entrega estuvieron presentes el gerente de Casino Vigo, Ángel Expósito; la directora de Marketing, Inés Bastos; el gerente del concesionario Breogán, Pablo Conde; y la gerente del Centro Comercial A Laxe, Olga González.

La Rifa Destino Toyota, organizada por Casino Vigo, se convirtió en una de las promociones más destacadas de la temporada, ofreciendo a los participantes la posibilidad de hacerse con un vehículo híbrido de última generación y generando una excelente acogida.

El premio es un Toyota Corolla Hybrid, un automóvil que destaca por su sistema de propulsión híbrido autorrecargable, que combina eficiencia, confort y sostenibilidad. El modelo ofrece una conducción silenciosa y de bajo consumo, incorpora avanzados sistemas de seguridad y asistencia a la conducción, conectividad de última generación y un diseño moderno que lo sitúa entre las referencias de su categoría.

Momento de la entrega en el Casino. / Pablo Hernández Gamarra / FDV

Con esta entrega, Casino Vigo pone el broche final a una campaña concebida para seguir ofreciendo propuestas que trascienden la experiencia de ocio habitual.

Para el gerente de Casino Vigo, Ángel Expósito, esta promoción ha supuesto un antes y un después en la programación del Casino. «Para nosotros ha sido un hito organizar la Rifa Destino Toyota y culminarla con la entrega de este fantástico Toyota Corolla Hybrid. Ha sido una promoción muy especial, no solo por la entidad del premio, sino también por la extraordinaria acogida que ha tenido y por la emoción que hemos vivido durante todo el proceso, especialmente durante el gran evento del sorteo.»

Expósito destaca también el valor humano de este tipo de iniciativas. «Nos hace una enorme ilusión entregar este flamante Toyota Corolla a Ana María Araújo Bouzas. Es un momento muy especial que compartimos con ella y que nos recuerda que detrás de cada premio hay una historia, una ilusión y una experiencia única. Ese es precisamente el objetivo de nuestras promociones: ofrecer mucho más que un premio, crear recuerdos y experiencias memorables para quienes forman parte de Casino Vigo».

«Ya estamos preparando un nuevo gran sorteo para este segundo semestre» Ángel Expósito — Gerente de Casino Vigo

El gerente adelantó, además, que la entidad continuará apostando por este tipo de acciones. «Los sorteos forman parte de nuestra programación habitual y nuestro compromiso es seguir superándonos. Ya estamos preparando un nuevo gran sorteo para este segundo semestre y, de cara al próximo año, volveremos a sorprender con una nueva iniciativa que esperamos genere la misma ilusión y expectación que ha despertado la Rifa Destino Toyota».

Por su parte, Ana María Araújo Bouzas reconoce que todavía le cuesta creer que el premio haya sido para ella. «Entre mi marido y yo teníamos diez rifas. Nos apetecía mucho asistir al evento del sorteo, pero al final no pudimos ir por motivos de trabajo. Al día siguiente nos dimos cuenta de que el coche nos había tocado a nosotros. No nos lo creíamos. Fue una sorpresa enorme que vivimos con muchísima ilusión y alegría».

La ganadora explica que este Toyota Corolla Hybrid tiene un significado muy especial para su familia. «Será nuestro primer coche completamente nuevo, así que este momento es todavía más emocionante. El primer viaje que haremos será para volver a casa, a O Grove, disfrutándolo desde el primer kilómetro.»

Casino Vigo continúa trabajando en el desarrollo de nuevas campañas y eventos con el objetivo de ofrecer propuestas innovadoras que refuercen su compromiso con el entretenimiento.

Con la entrega de este Toyota Corolla Hybrid, Casino Vigo pone el broche a una campaña que ha despertado un gran interés y reafirma su apuesta por experiencias de alto valor añadido.