El nuevo visor submarino del Puerto de Vigo abre sus puertas al público

El Puerto de Vigo da hoy viernes por la tarde un paso histórico en su integración con la ciudadanía y la puesta en valor de su patrimonio ambiental con la apertura oficial al público de «Atlántida», su innovador visor submarino integrado en el conjunto de la estrategia «Peiraos do Solpor» (Muelles al Atardecer).

Esta instalación interactiva y completamente gratuita permitirá a los visitantes sumergirse en la riqueza ecológica de la Ría de Vigo desde una perspectiva única, combinando historia local, concienciación medioambiental y observación de la biodiversidad marina en tiempo real.

La instalación combina historia local, concienciación medioambiental y observación de la biodiversidad marina / Pedro Mina

El nombre escogido para el observatorio, «Atlántida», rinde un directo homenaje a la histórica vinculación de la ciudad y su ría con el escritor Julio Verne y su célebre obra «20.000 leguas de viaje submarino». En la novela, la Atlántida no era una simple leyenda, sino el reino sumergido donde la tripulación del Nautilus caminaba entre ruinas olvidadas para descubrir los tesoros ocultos del océano.

La infraestructura se encuentra físicamente sumergida a una profundidad de entre 6 y 10 metros bajo el agua, una oscilación que varía en función de las mareas y que ofrece una experiencia dinámica, educativa y cambiante con cada visita. Para acceder a las profundidades del mar, «Atlántida» dispone de escaleras y ascensor para personas con movilidad reducida. Una vez dentro, una alocución del mismo Julio Verne te va guiando hasta descender a las profundidades del observatorio.

El proyecto ofrece una experiencia dinámica, educativa y cambiante con cada visita. / Pedro Mina

A través de los cristales del visor, los visitantes podrán observar de primera mano la maravillosa rutina de diferentes especies marinas que habitan este ecosistema. Entre ellas destacan sargos, pintos, maragotas, lubinas, choupas, bogones o el singular pez ballesta. Además, el entorno se ha enriquecido con la instalación de dos refugios específicos para caballitos de mar, cuya actividad podrá seguirse en directo de manera continua gracias a la implantación de cámaras subacuáticas. La fauna local también se ha hecho notar en las jornadas previas a la apertura con el avistamiento de arroaces nadando en las inmediaciones de la estructura.

A través de los cristales del visor, los visitantes podrán observar diferentes especies marinas que habitan este ecosistema / Cedida

«Atlántida» está asentado sobre un fondo arenoso donde se han instalado estructuras innovadoras que contribuyen a la fijación de flora y fauna autóctona, convirtiendo la zona en un santuario para la biodiversidad de la ría.

El proyecto, enmarcado dentro de la estrategia de crecimiento azul (Blue Growth) liderada por el Puerto de Vigo, ha supuesto un esfuerzo inversor muy importante por parte de la Autoridad Portuaria, reflejo de su compromiso real con la transición verde y la mejora del entorno urbano.

Vistas desde la parte aérea. / Pedro Mina

Los trabajos, promovidos por la Autoridad Portuaria de Vigo, cuentan con un presupuesto total de 5,7 millones de euros, de los que 3.8 millones de euros proceden de fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a través de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y 1.6 millones de euros son financiados por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Información práctica y condiciones de acceso

Interior del visor. / Pedro Mina

Fecha de apertura : viernes, 24 de julio de 2026 (por la tarde).

: viernes, 24 de julio de 2026 (por la tarde). Horarios de visita (con guías especializados):

(con guías especializados): Al interior del visor :

-Martes, miércoles y jueves: de 16:00 a 20:00 horas.

-Viernes, sábados, domingos y festivos nacionales: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Parte aérea y pasarelas exteriores. / Pedro Mina