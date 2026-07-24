A gran festa vikinga regresa a Catoira
A 66ª edición da romaría Vikinga encherá a vila de música, teatro, mercado, propostas infantís e espectáculos entre o 26 de xullo e o 3 de agosto
Cada verán, Catoira reencontrarse coa súa celebración máis emblemática. A Romaría Vikinga regresará cunha programación que combinará historia, música, teatro, deporte e actividades para todas as idades, convertendo de novo as Torres de Oeste e as rúas da vila no escenario dunha festa que xa forma parte da súa identidade.
Aínda que a programación oficial comezará o domingo 26 de xullo, a celebración contará cun primeiro aperitivo o xoves 23. O Multiusos acollerá ás 20.30 horas a inauguración da exposición fotográfica «Vikingos de Catoira, retratos dunha tradición viva», de Nuria Atanes.
A gran festa vikinga
A Romaría comezará o domingo 26 de xullo cunha xornada na que o deporte terá un peso destacado. Durante todo o día celebrarase no Multiusos a terceira edición da Romaría Viking Rise de xadrez, mentres que pola mañá terá lugar a ruta BTT Vikinga, con saída e chegada na Alameda do Peirao.
A programación cultural continuará o martes 28 coa proxección ao aire libre da película Ponyo no acantilado, na praza do Doutor Vázquez. O teatro tomará a substitución os días 29, 30 e 31 de xullo, cando a Escola Municipal de Teatro representará nas Torres de Oeste a obra Torres que resisten. O xoves 30, a Alameda tamén recibirá o espectáculo de maxia e humor de Antuán de la Cream.
Será a partir do venres 31 cando o ambiente vikingo se estenda con máis forza polas rúas. O mercado abrirá as súas portas na avenida da Ponte-Estación e estará acompañado por pasarrúas, personaxes fantásticos, música e espectáculos de lume. A música terá tamén un papel protagonista co concerto de Fillas de Cassandra, que actuarán en formato dúo ás 21.00 horas nas Torres de Oeste. Nese mesmo espazo, terá lugar ás 22.30 horas o pregón, que nesta edición correrá a cargo de María Fernanda Constantino e María Pérez, integrantes do Club de Piragüismo As Torres.
O sábado 1 de agosto será unha das xornadas máis intensas. O mercado Vikingo abrirá pola mañá e a contorna da avenida da Ponte-Estación acollerá diferentes pasarrúas, desfiles e intervencións musicais. Ao mediodía celebrarase nas Torres de Oeste o Xantar Vikingo, para o que será necesario adquirir previamente as entradas.
Pola tarde, a música continuará nas Torres de Oeste coa proposta Solo Viking, mentres que pola noite a avenida da Ponte-Estación recibirá un dos principais concertos da edición. Mondra, 9Louro, Dakidarría e Lisdexia compartirán escenario a partir das 21.30 horas nunha noite que se completará con pasarrúas, cantos e espectáculos de lume.
O domingo 2 de agosto chegará o momento máis emblemático da Romaría Vikinga. Desde primeira hora, o mercado, a animación de rúa e as actuacións itinerantes irán preparando o ambiente para o desembarco Vikingo, previsto para as 12.30 horas nas Torres de Oeste. As embarcacións volverán achegarse ao histórico recinto nunha recreación que cada ano reúne a milleiros de persoas. Tras o desembarco, a festa continuará ao longo da tarde con novas actuacións e pasarrúas na avenida da Ponte-Estación. A xornada pecharase ás 22.00 horas coa actuación de Treixadura e O Sonoro Maxín.
A Vikinguinha
A programación reserva un espazo destacado para o público infantil: a Vikinguinha. Ademais da zona infantil con actividades que abrirá cada tarde ás 18.00 horas, o luns 3 de agosto celebrarase ás 11.00 horas o desembarco Vikinguinho nas Torres de Oeste, unha versión adaptada para que os máis pequenos. Pola tarde, a Alameda acollerá xogos populares, o espectáculo Niquiñaque, de Valentín Alende, e unha actuación da Banda de Música de Catoira acompañada por Cris Collazo e Josito Porto.
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