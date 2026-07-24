Arboreda Residencial: otra forma de vivir el verano

Hay lugares donde el verano parece durar un poco más. No porque el calendario cambie, sino porque la forma de vivir invita a aprovechar cada momento. Arboreda Residencial, la promoción impulsada por Esférica Inversiones en Poio, bebe de esa filosofía: ofrecer viviendas que combinan comodidad, calidad arquitectónica y una ubicación privilegiada para crear un concepto de vida adaptado a una era nueva. A un tiempo distinto.

Situada a apenas unos minutos andando del puente de A Barca, la promoción permite acceder fácilmente al centro de Pontevedra, pero con la tranquilidad y el espacio propios de un entorno netamente residencial. Una combinación cada vez más valorada por quienes buscan mejorar su calidad de vida sin renunciar a la cercanía de todos los servicios propios de un entorno urbano.

Infografía del interior del proyecto. / Cedida

El atractivo de la localización es aún mayor si tenemos en cuenta la proximidad de Arboreda a algunos de los rincones más espectaculares de las Rías Baixas. En pocos minutos es posible disfrutar de playas como Lourido, Cabeceira o Raxó, además de llegar cómodamente a enclaves tan icónicos como Combarro, Samieira, Sanxenxo u O Grove.

Una ventaja que convierte cualquier tarde de verano o cualquier fin de semana en una oportunidad para disfrutar del Atlántico sin largos desplazamientos.

Lo bueno, también en casa

Sin embargo, Arboreda Residencial no necesita salir de casa para ofrecer una auténtica experiencia de bienestar.

El proyecto incorpora unas completas zonas comunes entre las que destacan la piscina y el solárium, auténticas protagonistas de la promoción durante los meses más cálidos. Son espacios concebidos para relajarse, compartir tiempo en familia o simplemente disfrutar de un momento de descanso al aire libre.

Infografía del proyecto Arboreda Residencial. / Cedida

Las áreas ajardinadas y los recorridos peatonales completan un conjunto residencial pensado para favorecer una vida más tranquila, cómoda y conectada con el entorno.

La promoción está formada por 93 viviendas de uno, dos y tres dormitorios distribuidas en tres bloques abiertos y orientados al sur. Esta disposición permite aprovechar al máximo la entrada de luz natural, una característica especialmente valiosa en Galicia y que aporta una agradable sensación de amplitud y confort durante todo el año.

Las viviendas destacan por sus amplios ventanales, sus generosas terrazas y unas distribuciones diseñadas para responder a las necesidades reales de quienes las habitan.

Espacios versátiles, luminosos y funcionales que se adaptan tanto a parejas jóvenes como a familias o personas que buscan una vivienda donde el bienestar forme parte de la rutina.

Zonas comunes entre las que destacan la piscina y el solárium. / Cedida

La arquitectura apuesta por una imagen contemporánea y elegante, apoyándose en una integración con el entorno y la calidad de los espacios que realza la personalidad del conjunto. Todo ello se completa con una calificación energética A, garantía de eficiencia, confort y ahorro energético.

Porque, al final, vivir cerca del mar no consiste únicamente en poder ir a la playa cuando llega el verano. También significa disfrutar cada día de un entorno abierto, luminoso y lleno de oportunidades para vivir con más calma.

Y eso es precisamente lo que propone Arboreda Residencial: un lugar donde la ciudad, la naturaleza y el estilo de vida encuentran un equilibrio difícil de igualar.