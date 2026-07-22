El Área de Servicio Lapamán, en Bueu, incorpora este verano los combustibles GLP y ADBLUE a su cartera de productos

Durante los meses de verano, el movimiento en la comarca de O Morrazo se multiplica. Sus playas son un importante foco de atracción para los visitantes, que se suman al trajineo diario de los vecinos y vecinas de la zona. El Área de Servicio Lapamán, situada en el corazón de Bueu, lo sabe de primera mano y, por ello, refuerza su oferta comercial para cubrir la temporada estival.

Este verano, la estación apuesta por la incorporación de dos nuevas opciones de combustibles para seguir ofreciendo a sus clientes lo mejor del mercado. Así, desde el próximo 27 de julio, se podrá repostar GLP y ADBLUE en el Área de Servicio Lapamán.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) o Autogas es una mezcla de butano y propano que se utiliza como combustible para motores de combustión interna (principalmente gasolina adaptados). En España, su presencia en las gasolineras no está todavía extendida por completo, a pesar de que con él se gasta menos al llenar el depósito sin modificar hábitos de conducción o parar en puntos de recarga y reduce en gran medida las emisiones de gases contaminantes. De hecho, los vehículos propulsados por GLP obtienen la etiqueta ECO de la DGT.

Además, el GLP permite una combustión más limpia, disminuyendo la acumulación de residuos en el motor, lo que permite alargar la vida útil de componentes como las bujías y el aceite.

En cuanto al ADBLUE, se trata de un líquido inodoro e incoloro compuesto por agua desmineralizada y urea, usado exclusivamente para vehículos con motor diésel y que permite reducir la contaminación.

Más que una gasolinera: supermercado y área de lavado

El Área de Servicio Lapamán complementa su oferta de prestaciones con el Supermercado Claudio Express, del Grupo Gadis. Esta tienda moderna y bien un espacio moderno, práctico y siempre bien surtido, abierto todos los días de 6:00 a 23:00 horas.

La gasolinera Shell dispone de un Supermercado Claudio Express. / FDV

Su amplia selección de productos de alimentación, bebidas y artículos de primera necesidad, junto con los buenos precios y la comodidad de su horario ininterrumpido, hacen de Claudio Express una parada perfecta tanto para conductores como para vecinos de la zona.

Por otro lado, la estación de servicio de Lapamán dispone de una completa área de lavado, de las mejor equipadas de toda la provincia de Pontevedra.

Este espacio ofrece al cliente la posibilidad de mantener su vehículo impecable con la máxima comodidad y un excelente resultado gracias a sus sistemas de limpieza de última generación y sus tarifas competitivas.