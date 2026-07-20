Moaña celebra a música celta e tradición co 42º Intercéltico do Morrazo
De Ninghures, Corquiéu, Flook e Mondra protagonizan o cartel dunha edición que se celebrará do 22 ao 26 de xullo e que volverá convivir coa Mostra A Moa
Moaña converterase durante cinco días nun punto de encontro para a música folk, a artesanía e a cultura popular. O Festival Intercéltico do Morrazo regresará do 22 ao 26 de xullo coa súa 42ª edición, organizada polo Concello de Moaña e cunha programación gratuíta e aberta ao público. O cartel reúne catro propostas procedentes de Galicia, Asturias e Reino Unido, ás que se sumará unha nova edición da Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional A Moa.
Os concertos concentraranse nas noites do venres 24 e do sábado 25, con dúas actuacións por xornada a partir das 22.00 horas. Os encargados de abrir o programa serán De Ninghures, unha das bandas máis destacadas da actual escena folk galega, e o grupo asturiano Corquiéu.
De Ninghures chegará a Moaña coa súa mestura de melodías e coplas populares galegas con ritmos e influencias procedentes doutras culturas, especialmente da música latinoamericana e magrebí. A formación combina o coñecemento da tradición cunha posta en escena desenfadada e contemporánea.
Pola súa banda, Corquiéu presentará unha proposta que respecta os patróns da música tradicional asturiana, pero que incorpora composicións propias, baladas vocais e ritmos máis vivos. Fundado en 1997, o grupo foi consolidando a súa traxectoria en festivais internacionais celebrados en lugares como Lorient, Glasgow, Dinamarca ou as illas Shetland.
A segunda noite do Intercéltico terá como protagonista internacional a Flook, formación británica que celebra tres décadas de carreira mantendo o son que a converteu nunha referencia do folk contemporáneo. Os whistles e frautas de Brian Finnegan e Sarah Allen, a guitarra de Ed Boyd e o bodhran de John Joe Kelly constrúen unha música marcada pola precisión técnica, a interacción entre os instrumentos e a capacidade para renovar as melodías tradicionais. A banda actuará no FIM o 25 de xullo.
O peche musical correrá a cargo de Mondra, cantareiro, bailador e un dos artistas máis recoñecidos da nova música galega. Tras o éxito do seu álbum de debut, ARDĒN, distinguido co Premio Martín Códax ao Mellor Álbum de Electrónica en 2024, o artista presentará tamén o universo de De Ronda, un traballo máis persoal e íntimo que mantén o diálogo coa tradición oral galega.
Cinco días para vivir A Moa
A programación musical desenvolverase en paralelo á quinta edición de A Moa, a Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional promovida pola Asociación Moaña Antiqua e o Concello, coa colaboración de Gallaecia e da Deputación de Pontevedra. Entre o mércores 22 e o domingo 26, o contorno do Palco da Música acollerá desfiles, actuacións, obradoiros, exposicións e actividades relacionadas co patrimonio cultural.
A mostra comezará o mércores ás 20.45 horas cun desfile e coas actuacións dos Gaiteiros de Moaña, Breogán, Solaina e Charaviscas. O xoves, á mesma hora, será a quenda de Arco da Vella, Meiramar Axóuxeres, Salgharitas e Son de Nós.
O venres celebrarase un obradoiro de pandeireta e cunchas impartido por Guillerme Inácio Costa, de Arredor da Tradición. A xornada incluirá tamén a inauguración do tapiz conmemorativo do 42º FIM, elaborado polos Alfombristas de San Martiño-Moaña, e unha sesión de Danzas do Mundo dirixida por Suso Cancelas e o grupo As Pías.
O sábado, Anxo Lorenzo impartirá un obradoiro de whistle ás 12.30 horas, mentres que pola tarde Manolo Cobas e o grupo de gaitas Os Muiñeiros conducirán unha actividade de baile galego.
O programa máis amplo chegará o domingo. A xornada comezará ás 10.00 horas coa ruta «Moaña, paisaxe e son» polo Río da Fraga, organizada coa Fundación Legar. Haberá tamén obradoiros de zanfona, trécolas e gaita, un concerto en sesión vermú de Unto Vello e, como despedida, a celebración de Na Festa da Moa, coa Escola da Música Tradicional de Moaña e a Banda Airiños do Morrazo.
Todos os obradoiros serán gratuítos. As actividades de pandeireta, whistle, zanfona, gaita e trécolas contarán con prazas limitadas e requirirán inscrición previa a través do correo electrónico moanaantiqua@gmail.com. Para participar na ruta do Río da Fraga será necesario anotarse mediante WhatsApp no número 622 832 237.
Durante cinco xornadas, Moaña volverá facer da música, do baile e dos oficios tradicionais un espazo de encontro entre xeracións, combinando artistas consolidados con novas voces da escena galega e europea.
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