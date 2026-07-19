Vigo, ciudad referente también en verano

La ría de Vigo guarda uno de los principales tesoros de la ciudad: sus playas. Desde la emblemática Samil, con su renovado paseo marítimo, sus piscinas de agua salada gratuitas y su animado ambiente, hasta arenales más tranquilos en las zonas de Bouzas, Alcabre o Canido, donde la arena blanca y las aguas cristalinas invitan a darse un baño y olvidarse del reloj.

Y cuando el día comienza a despedirse, llega uno de los momentos más especiales. El sol cae lentamente sobre la ría y las islas Cíes, regalando un solpor difícil de olvidar. Una de esas imágenes que quedan grabadas en la retina y que ayudan a comprender por qué tantas personas se enamoran de Vigo.

Si hablamos de paraísos naturales, la joya de la corona son las islas Cíes. La playa de Rodas, considerada una de las más hermosas del mundo, se encuentra en un entorno privilegiado, caracterizado por su riqueza paisajística, su biodiversidad y unas aguas de extraordinaria transparencia. Sus arenales, acantilados y senderos permiten combinar una jornada de playa con rutas desde las que contemplar algunas de las panorámicas más impresionantes del Atlántico.

La singularidad geológica y medioambiental de este territorio está detrás del trabajo impulsado por el Concello de Vigo para lograr la declaración de las Cíes como Geoparque Mundial de la UNESCO, un reconocimiento que contribuiría a reforzar su conocimiento, conservación y protección.

Los conciertos de Castrelos son una de las grandes señas de identidad del verano en la ciudad. / FdV

Pero en Vigo la naturaleza también tiene banda sonora. Los conciertos de Castrelos son una de las grandes señas de identidad del verano en la ciudad. Cada año, miles de personas se reúnen en este auditorio natural, situado en el corazón de uno de los parques más hermosos de Vigo, para disfrutar gratuitamente de artistas nacionales e internacionales.

Quienes han actuado en Castrelos destacan la conexión especial que se produce entre el escenario y el público. No es solo un concierto: es una experiencia colectiva, una noche compartida al aire libre y un recuerdo que permanece mucho después de que se apaguen los focos.

Este verano se suman al cartel de Castrelos grandes artistas nacionales e internacionales como Chayanne, Deep Purple, Viva Suecia, The Corss, Iván Ferreiro y Abraham Mateo; además, Vigo refuerza su apuesta por la música en galego con el FNAC Festival, que trae como cabezas de cartel a Fillas de Cassandra y The Rapants. Como ya es tradición, también subirá al escenario la emblemática Coral Casablanca. Asimismo, Castrelos sumará dos nuevas óperas y una noche de zarzuela. ¡Todo un espectáculo al aire libre!

La cultura urbana también se apodera de la ciudad del 6 al 9 de agosto con O Marisquiño, uno de los festivales de deporte y cultura urbana más importantes y reconocidos internacionalmente. BMX, skate, baloncesto 3x3, breaking y otras disciplinas convierten el entorno de Samil en un gran escenario al aire libre. Las competiciones se completan con música en directo y un ambiente joven, creativo y vibrante que llena Vigo de energía.

El festival de deporte y cultura urbana O Marisquiño se celebrará del 6 al 9 de agosto este año. / FdV

El verano vigués también se saborea. La gastronomía local mantiene una relación inseparable con el mar y con una de las lonjas pesqueras más importantes de Europa. Ostras, mejillones, almejas, navajas, pulpo y pescados frescos forman parte de una despensa atlántica que puede degustarse tanto en las tabernas tradicionales como en los restaurantes más innovadores.

Porque Vigo no es únicamente todo lo que ofrece. Vigo es también su gente: la amabilidad con la que recibe a quienes llegan por primera vez, la atención en los restaurantes, el cuidado puesto en cada plato y la profesionalidad del personal de sus hoteles y establecimientos. Cada detalle contribuye a hacer especial la estancia en una ciudad acogedora, con servicios de calidad y con una personalidad que invita a regresar, tanto el próximo verano como en cualquier otra época del año.