El nuevo referente de compraventa de vehículos seminuevos

Lalín suma una nueva propuesta especializada en el sector de la automoción con la apertura de Castro Select, un concesionario dedicado exclusivamente a la compraventa de vehículos seminuevos garantizados que llega para ofrecer una experiencia de compra basada en la seguridad, la profesionalidad y el trato cercano.

Este nuevo proyecto empresarial está estrechamente vinculado a Talleres O Castro (nombre con el que empezó su andadura hace más de 20 años) o Multimarca O Castro (nombre comercial actual), un taller multimarca que, durante más de dos décadas, se ha consolidado como uno de los referentes del mantenimiento y la reparación de vehículos en la comarca del Deza, así como en Pontevedra y Vigo donde tienen sus otras dos sedes, en alianza con el partner Bosch Car Service. La confianza depositada durante todos estos años por sus clientes ha sido el impulso para dar un paso más y ampliar sus servicios con una división especializada en vehículos de ocasión de máxima calidad y diversidad de gama.

Fachada. / Cedida

La filosofía de Castro Select es clara: ofrecer únicamente vehículos que superen un riguroso proceso de selección e inspección mecánica y de carrocería, garantizando que cada automóvil llegue al cliente en excelentes condiciones de funcionamiento, seguridad y estética. Cada unidad es revisada minuciosamente por profesionales con amplia experiencia para asegurar que cumple con los estándares de calidad que caracterizan a la empresa; revisando su historial así como sus características tanto mecánicas como de carrocería, apostando por la transparencia y asesoramiento durante todo el proceso de compra.

Las nuevas instalaciones disponen de una amplia exposición de vehículos seminuevos de diferentes marcas y segmentos, para responder a las necesidades de particulares, familias, profesionales y empresas. La oferta se complementa con soluciones de financiación adaptadas a cada cliente y un servicio de atención cercano, donde la prioridad es encontrar el vehículo que mejor se ajuste a cada necesidad.

Uno de los grandes valores añadidos de Castro Select es precisamente el respaldo técnico de Multimarca O Castro. Más de veinte años de experiencia trabajando con vehículos de todas las marcas permiten ofrecer un conocimiento mecánico que aporta una garantía adicional en cada operación de compraventa. No solo se venden vehículos; se entrega tranquilidad, confianza y la seguridad de estar comprando un automóvil revisado por profesionales que conocen cada detalle de su estado.

DAMBin. / Cedida

Con esta apertura, Castro Select reafirma su compromiso con la calidad y con el desarrollo empresarial de Lalín, contribuyendo al crecimiento económico de la comarca y ampliando una oferta de servicios que responde a las nuevas demandas del mercado de la automoción; un servicio integral y un único interlocutor para tu movilidad, que va desde la compra-venta, la reparación tanto mecánica como de carrocería, neumáticos, instalación y venta de accesorios, pasando por tras opciones de índole más administrativo como la financiación, renting, alquiler, gestión de flotas para empresas, entrega-recogida de vehiculos...

Esta experiencia e integración, es lo que le ha permitido un crecimiento consolidado, teniendo como clientes a mayores de particulares y empresas de cada zona, a casi todas las compañías de renting, entre las que figuran multinacionales de conocido renombre.

La inauguración marca el inicio de una nueva etapa para una empresa que ha construido su reputación desde sus orígenes de cero sobre el trabajo bien hecho, , la cercanía con el cliente y la profesionalidad, así como de la dedicación y trabajo de años tanto de los propietarios como de todo su equipo.

O Castro. / Cedida

Castro Select nace con una misión muy clara: que cada cliente encuentre el vehículo que busca con la misma confianza con la que, desde hace más de veinte años, los conductores confían en Multimarca O Castro para el cuidado y mantenimiento de sus automóviles. Si no está entre su stock lo buscan a su medida.

Las nuevas instalaciones ya están abiertas al público en Bergazos 45, antes de la entrada al Polígono Lalin 2000; e invitan a todos los interesados a descubrir una cuidada selección de vehículos, conocer sus servicios y vivir una experiencia de compra diferente, donde la transparencia y la satisfacción del cliente son la máxima prioridad. «Porque la experiencia no solo se demuestra reparando vehículos; también se demuestra sabiendo elegirlos»