Moraña vive a conta atrás para o Carneiro ao Espeto
A gastronomía, a música, o deporte e a cultura protagonizan unha programación que culminará o 26 de xullo co día grande da festa declarada de interese turístico galego
Moncho González
Moraña conta xa os días para celebrar unha das citas máis esperadas do calendario festivo galego. O próximo domingo 26 de xullo terá lugar a LVII Festa do Carneiro ao Espeto, unha celebración declarada de Interese Turístico de Galicia que, tras máis de medio século de historia, continúa medrando sen perder a esencia que a converteu nun símbolo de identidade para o municipio e nun referente gastronómico e cultural do verán en Galicia.
Cada ano son milleiros as persoas que se achegan ata a Carballeira de Santa Lucía para compartir unha xornada arredor dun produto e dunha forma de elaboración que forman parte da tradición morañesa. O carneiro ao espeto, preparado lentamente e seguindo un proceso artesanal transmitido de xeración en xeración, constitúe o gran protagonista dunha festa que soubo conservar o seu carácter popular e familiar ao tempo que se consolidou como un dos grandes reclamos turísticos da provincia de Pontevedra.
Con todo, a Festa do Carneiro ao Espeto é moito máis que gastronomía. O Concello de Moraña leva semanas desenvolvendo unha programación ampla e diversa que converte o municipio nun auténtico escenario de actividades culturais, deportivas e de lecer pensadas para todos os públicos. Un programa que busca involucrar a veciñanza e ofrecer aos visitantes unha experiencia completa arredor da celebración máis emblemática da localidade.
Precisamente este sábado celebrarase no edificio Multiusos o tradicional Certame de Corais Carneiro ao Espeto, organizado pola Coral Voces Amigas de Moraña. A cita terá ademais un significado especial ao conmemorarse o vinte e cinco aniversario da formación anfitrioa, que estará acompañada polo Coro da Escola Municipal de Música de Moraña e por agrupacións procedentes de Amil, Poio e Campo Lameiro. Un encontro que pon de manifesto a importancia da música coral dentro da programación cultural do municipio.
O deporte será outro dos protagonistas da fin de semana. O domingo 19 disputarase a XII Carreira Carneiro ao Espeto, organizada polos clubs +9 Moraña e Moraña en Ruta en colaboración co Concello, unha proba xa plenamente consolidada e que cada ano reúne a centos de participantes. Ese mesmo día tamén se celebrarán as finais do Torneo Interparroquial de Fútbol no campo municipal de O Buelo, outra actividade que fomenta a participación e a convivencia entre as diferentes parroquias do municipio.
A programación continuará durante os días seguintes con propostas especialmente pensadas para o público familiar e infantil. A Festa Acuática na piscina municipal, o espectáculo familiar Hamelin, a sesión de cine ao aire libre ou os contacontos dedicados á figura da escritora Begoña Caamaño forman parte dunha oferta que aposta pola cultura e o entretemento para todas as idades. A estas actividades súmanse a festa infantil e a xa tradicional Festa Holi para a mocidade, convertida nun dos eventos máis esperados polos máis novos.
Os días grandes das festas chegarán a partir do venres 24 de xullo, cando Moraña vivirá un intenso programa de actividades que incluirá exposicións, concertos, propostas deportivas e grandes verbenas con algunhas das formacións máis destacadas do panorama musical actual, entre elas La Misión, El Combo Dominicano, Panorama City ou América de Vigo.
Finalmente, o domingo 26 de xullo, a partir das 14.30 horas, celebrarase o esperado Extraordinario Xantar do Carneiro ao Espeto, auténtico corazón dunha festa que representa como poucas a hospitalidade, a tradición e o espírito de convivencia de Moraña e que volverá converter o municipio nun dos destinos imprescindibles do verán galego.
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