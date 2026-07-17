Vigo se convertirá en un viaje gastronómico con la primera edición de «Sabores del Mundo»

Vigo viajará alrededor del mundo sin moverse de la Explanada del Náutico. Los días 4, 5 y 6 de septiembre, este emblemático espacio se convertirá en un gran punto de encuentro entre sabores, culturas y tradiciones con la llegada de la primera edición de Sabores del Mundo, una propuesta de VigoPlan Events que combinará gastronomía internacional, música, cultura y entretenimiento.

Durante tres jornadas, el público podrá emprender un recorrido culinario por los cinco continentes a través de una cuidada selección de restaurantes y establecimientos. Cada propuesta acercará a los visitantes los aromas, las recetas y la identidad de distintos países, ofreciendo la oportunidad de descubrir la cocina más auténtica del planeta sin salir de Vigo.

Presentación de Sabores del Mundo con la explanada del Naútico de fondo. / Cedida

Entre los puestos ya confirmados destacan:

Croquetísima , representando a Argentina

, representando a Argentina É Bo , representando a Alemania

, representando a Alemania Bolo do Caco , representando a Portugal

, representando a Portugal Creps Carlos , representando a Francia

, representando a Francia Santa Bárbara , representando a Estados Unidos

, representando a Estados Unidos Tropicana , representando a Brasil

, representando a Brasil Hiroki Sushi , representando a Japón

, representando a Japón Caracas Bakery , representando a Venezuela

, representando a Venezuela Restaurante Ixchel , representando a México

, representando a México Ali Döner Kebab , representando a Turquía

, representando a Turquía Chicote , representando a Italia

, representando a Italia El Muelle 111 , representando a Perú

, representando a Perú Panadería Palestina , representando a Palestina

, representando a Palestina Colombia na Ría , representando a Colombia

, representando a Colombia Froitos do Mar, representando a España

Además, los asistentes podrán poner el broche dulce a su visita con las propuestas de Delirio, especializado en tartas de queso, y Bico de Xeado, con sus reconocidos helados artesanos.

La oferta gastronómica continuará creciendo en las próximas semanas con la incorporación de nuevos países y establecimientos que se anunciarán próximamente, convirtiendo esta primera edición en una de las mayores muestras de cocina internacional celebradas en Galicia.

Mucho más que gastronomía

Sabores del Mundo será también una gran fiesta cultural en la que la gastronomía estará acompañada de actuaciones, música y espectáculos para todos los públicos.

Presentación de Sabors del Mundo. / Cedida

El programa incluirá música en directo durante todo el fin de semana, así como actuaciones inspiradas en diferentes culturas del mundo. Entre las primeras confirmaciones se encuentran Galidanza, la espectacular batucada brasileña y otras actuaciones regionales que se darán a conocer en las próximas semanas.

El recinto contará además con una zona infantil, pensada para que las familias puedan disfrutar del evento mientras los más pequeños participan en actividades adaptadas a su edad.

Un nuevo evento para descubrir el mundo sin salir de Vigo

Con entrada gratuita, Sabores del Mundo nace con el objetivo de convertirse en una cita imprescindible del calendario gastronómico y cultural de la ciudad, ofreciendo una experiencia única donde la gastronomía, la música y la diversidad cultural se unen en un ambiente festivo y familiar.

Tras el éxito de la Festa do Viño Galego y la Fiesta de la Cerveza, VigoPlan Events apuesta ahora por un nuevo formato que permitirá a vecinos y visitantes viajar por diferentes países a través de sus sabores, sus tradiciones y sus espectáculos.

En las próximas semanas la organización irá desvelando nuevas incorporaciones al programa gastronómico y cultural, así como los horarios de las actuaciones y el resto de actividades previstas para esta primera edición de Sabores del Mundo, que promete convertir la Explanada del Náutico en el gran punto de encuentro del verano gastronómico en Vigo.