Que a música non deixe de soar en toda Pontevedra!
O festival Bigsound arrinca este venres no Parque de Tafisa e reunirá a máis dunha vintena de artistas de estilos variados e para diferentes xeracións
B.C.
Hai apenas 365 días, Pontevedra acollía por primeira vez o Bigsound. Era unha proposta ambiciosa: incorporar a Galicia un gran festival de música capaz de atraer algunhas das principais xiras nacionais e internacionais.
Un ano despois, o balance fala por si só. Bigsound xa figura entre as cinco grandes citas musicais de Galicia e mañá dará comezo á súa segunda edición no Parque de Tafisa, onde durante toda a fin de semana volverá reunir milleiros de asistentes.
Na súa primeira edición, o festival recibiu máis de 35.000 asistentes, xerou un impacto económico estimado de 14 millóns de euros, miles de pernoctacións e un importante retorno para a hostalaría, o comercio e os servizos da cidade. Bigsound Pontevedra converteuse así nun dos proxectos culturais con maior crecemento do noroeste peninsular.
A segunda edición do Bigsound Pontevedra reunirá algunhas das figuras máis relevantes do panorama musical actual, nun cartel que combina artistas e estilos co poder de conectar con distintas xeracións de público.
Durante dúas xornadas, o Parque de Tafisa converterase nunha pequena cidade dedicada á música. Os escenarios Xacobeo 2027 Stage e Pontevedra Stage permitirán enlazar concertos practicamente sen interrupcións, mentres o público poderá gozar de zonas gastronómicas, espazos de descanso, servizos adaptados para persoas con mobilidade reducida e activacións de marcas colaboradoras como imagin Music Sessions ou a xa coñecida Calle Havana, de Havana Club, un dos espazos de encontro máis populares do festival en todas as súas cidades.
Ademais, un dos grandes atractivos do festival volverá ser o carácter exclusivo de moitas das súas actuacións. Cinco artistas ofrecerán no Bigsound Pontevedra os seus únicos concertos en Galicia deste ano: David Bisbal, Maria Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena e Luck Ra.
Últimas entradas
A programación do festival reúne propostas de estilos moi variados con artistas como Natalia Lacunza, Juan Magán ou Despistaos, entre moitos outros. Pero Bigsound Pontevedra non quere limitarse unicamente a atraer grandes nomes nacionais e internacionais.
A primeira xornada do Bigsound Pontevedra acollerá as actuacións de referentes do pop como David Bisbal e de iconas dos sons latinos e urbanos como Juan Magán, Luck Ra, Lucho RK e Hens. O cartel do día complétase con Nil Moliner, Despistaos, Mafalda Cardenal, Gemeliers, Chema Rivas, LG1DO e Ele DJ.
A segunda e última xornada do festival será a quenda de grandes nomes do pop e da música urbana como Maria Becerra, Nathy Peluso e Ana Mena. Tamén pasarán polos escenarios do Bigsound Natalia Lacunza, Walls, Yami Safdie, Besmaya, Big Lois, Luc Loren e Rager.
As entradas de día e os abonos para as dúas xornadas continúan á venda. Grazas á colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, as persoas titulares do Carné Xove poden beneficiarse dun desconto do 15 % en 300 abonos para o Bigsound Pontevedra mediante o código «CARNEXOVEFESTIVAIS».
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