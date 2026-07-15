La Xunta tiene en marcha más de 20 proyectos de IA en la Administración

La Xunta de Galicia desarrolla actualmente más de 20 proyectos de inteligencia artificial para la Administración, los servicios públicos o la gestión del territorio. De ellos, diez ya están en fase de producción.

Estos sistemas están siguiendo un modelo de gobernanza que establece las diferentes fases para el seguimiento de su evolución (desde que son ideados hasta que son desactivados), así como las funciones de cada uno de los órganos administrativos implicados, con la misión de garantizar la eficiencia, los derechos y la seguridad de las personas y la alineación con los valores institucionales y normativos de Galicia.

Desde la salud al mercado laboral

Entre las iniciativas que están en fase de producción destacan aquellas relacionadas con la salud, como AZMed o Gleamer, que emplean algoritmos de IA para la ayuda al diagnóstico de radiografías.

Asimismo, hay soluciones relacionadas con la gestión del monte o la lucha contra los incendios, como AILUME, que detecta fuegos a partir de imágenes de vídeo en tiempo real; LUMEIA, que identifica fuegos en la red de videovigilancia forestal; o SAVFOR_savia, que localiza plagas en árboles y plantas a partir de incidencias comunicadas por la ciudadanía.

La Xunta también tiene en marcha EMIEG, herramienta basada en IA que identifica necesidades del mercado laboral y propone acciones formativas en función de esas demandas. En el ámbito de la Administración, hay soluciones para agilizar los sistemas de registro de entrada de documentos, para las tramitaciones de Política Social o una adaptación de Copilot (asistente de IA de Microsoft) para las personas que trabajan en la Administración pública gallega.

A estos anteriores proyectos podemos sumar otros cuantos que se encuentran todavía en fase de desarrollo. Por ejemplo, asistentes virtuales para facilitar las tareas y prestar soporte a los trabajadores públicos o herramientas de lenguaje para ayudar a la comprensión por parte de los usuarios de los procedimientos y servicios de la Administración electrónica.

En el ámbito del turismo, la Xunta está impulsando el desarrollo de un asistente virtual para profesionales y otro para facilitar a los visitantes el diseño de rutas turísticas personalizadas.

Por otro lado, la memoria digital de Galicia recogida en Galiciana contará con nuevas capacidades de IA para responder consultas formuladas en lenguaje natural, así como para la gestión de datos.

Finalmente, en fase de pilotaje o pruebas, destacan los proyectos relacionados con la promoción del uso del gallego, la traducción automática o la síntesis de voz. Por ejemplo, un asistente conversacional para el personal de las oficinas de empleo, un sistema de análisis de audios para evaluar el aprendizaje en centros de FP de Hostelería y Turismo o el uso de capacidades de IA para la consulta de expedientes judiciales con lenguaje natural.

También está en fase de pruebas la integración de la IA en la Plataforma Territorio Inteligente para poder hacer simulación de escenarios, entre otros aspectos.

Modelo de gobernanza

Para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de IA, la Xunta cuenta con un modelo de gobernanza que establece las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos de inteligencia artificial de acuerdo con las exigencias del Reglamento (UE) 2024/1689, que es la ley europea de IA, y de la Ley 2/2025 de Galicia, para el desarrollo e impulso de la IA en Galicia.

Según ese ciclo, hay una fase preliminar (con tres etapas) para identificar oportunidades y riesgos; una fase de diseño (dos etapas), donde se detallan las necesidades funcionales y se preparan los datos que va a necesitar el sistema de IA; una fase de implantación (con tres etapas), que afronta la construcción, integración y validación del sistema, garantizando el cumplimiento normativo, su fiabilidad técnica y su coherencia ética; y una última fase, de operación, que cuenta con dos etapas para la monitorización del rendimiento, el mantenimiento o la mejora continuo; y el control de la retirada progresiva del sistema de IA en caso de desactivación.

Este proceso lo gestiona la dirección de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, con la participación de la Comisión Estratégica de IA, las personas comisionadas de IA en cada departamento, las unidades tecnológicas responsables, las unidades promotoras funcionales y las personas delegadas de Protección de Datos.