El festival SonRías Baixas regresa a Bueu tras cerrar una edición de récord en 2025: cartel por días, entradas y cómo llegar

La temporada de festivales ha comenzado en Galicia y, a lo largo de este verano, el público tendrá muchos entre los que escoger. Entre las citas de nueva creación y aquellas que buscan afianzarse tras sus primeras ediciones, otras, como es el caso del SonRías Baixas, son ya imprescindibles del calendario estival gallego y del noroeste peninsular.

Así, en esta 23ª edición, el SonRías Baixas continúa creciendo sin renunciar a su esencia: ser un festival cercano, inclusivo y profundamente vinculado al entorno que lo acoge, la localidad pontevedresa de Bueu. En 2025, el evento superó sus mejores cifras de asistencia y de retorno económico, generando un impacto de 3,1 millones de euros y cerca de 1.000 empleos directos.

Además, SonRías Baixas fue galardonado en tres categorías de los Iberian Festival Awards 2026, de entre las seis nominaciones obtenidas: Best Festival Photo, concedido al fotógrafo Javier Bragado —quien revalida este reconocimiento por segundo año consecutivo—, Contribution to Sustainability y Best Hosting and Reception.

Así será el SonRías Baixas 2026

El recinto de As Lagoas, en Bueu, volverá a acoger el festival, que se celebrará este año del 30 de julio al 1 de agosto. La cita contará con una programación que reunirá nuevas voces, grandes nombres y una destacada representación del talento gallego, repartida entre el Escenario Xacobeo 2027, como escenario principal, y el Escenario Turismo Rías Baixas.

Concierto de Sen Senra en el SonRías Baixas 2025. / Rocío Cibes

Las entradas ya están a la venta, tanto los abonos de tres días (disponibles por 69 euros) como las entradas de día (desde 33 euros).

La distribución de artistas y grupos por días será la siguiente:

Jueves 30 de julio

La XXIII edición del SonRías arrancará con una jornada marcada por el pulso emergente y la energía de las nuevas escenas. Alcalá Norte, uno de los nombres más en auge del rock estatal reciente, liderará la noche con su característico sonido de post punk afilado y actitud generacional. Junto a ellos, Veintiuno aportará su vertiente más melódica y emocional dentro del pop rock, consolidada a través de canciones de gran conexión con el público.

Alcalá Norte formará parte de la primera jornada del SonRías Baixas 2026. / FdV

Completan la jornada Duendeneta Dilleis, con una propuesta festiva y desenfadada; Hoonine, que mezcla electrónica, house y synthpop desde una mirada contemporánea; y Juventude, dúo que fusiona folclore, pop setentero e indie en clave bailable.

Viernes 31 de julio

El viernes 31 estará protagonizado por la diversidad sonora y la electrónica en todas sus formas. Ultraligera desplegará su rock ambicioso y enérgico, cargado de intensidad y estribillos contundentes, mientras que Zahara (Rave) transformará el recinto en una pista de baile con un espectáculo inmersivo donde el techno reinterpreta su repertorio en clave electrónica, liberadora y reivindicativa. Barry B, una de las voces más personales del momento, completará el tridente principal con un directo marcado por la sensibilidad y la experimentación.

Zahara (Rave) transformará el recinto de As Lagoas en una pista de baile. / FdV

El público vibrará también con las propuestas de Chiquita Movida, proyecto colectivo de espíritu libre y actitud urbana; y nombres como Rager, Kike Varela, EME DJ, Sobrezero y Ulex, que aportarán desde el indie rock hasta la electrónica.

Sábado 1 de agosto

El sábado 1 pondrá el broche final con una de las jornadas más potentes y festivas de la edición. La M.O.D.A. regresará como uno de los grandes referentes de la música alternativa nacional, con un directo intenso y emocional y una fuerte conexión con el público. La Pegatina, por su parte, convertirá el recinto en una auténtica celebración colectiva con su inconfundible mezcla de ska, rumba y ritmos festivos.

La M.O.D.A. será una de las bandas que despidan la 23ª edición del festival. / Edu Montes

A ellos se suma Biznaga, una de las últimas incorporaciones al cartel, que aportará su energía punk y su mirada crítica en uno de los directos más contundentes del fin de semana. El resto de la jornada incluye propuestas como Mr. Kilombo, sinónimo de cercanía y carisma sobre el escenario; Sonido Gallo Negro, que traerá desde México su hipnótica cumbia psicodélica; Gara Durán, con su universo íntimo y delicado; y proyectos como Alizza, Cool Nenas, NDLR, Quinkillada y Duendeneta Dilleis completando una programación diversa entre pop, electrónica, mestizaje y nuevas tendencias.

Cartel completo del SonRías Baixas 2026. / FdV

Acampada y buses oficiales

La experiencia completa del festival pasa por alojarse en la zona de acampada, que está a menos de 10 minutos a pie de la playa y del recinto de conciertos. El aforo es limitado, así que no dudes en adquirir ya tu reserva.

Vista aérea del recinto de conciertos y acampada del festival SonRías Baixas en 2025. / SonRías Baixas

El coste de la acampada es de 22 euros para los abonos y de 15 para las entradas de un solo día. Se puede añadir durante la compra de las entradas o de manera independiente a través de este enlace, introduciendo el código de tu entrada.

Por otro lado, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la organización pone a disposición del público un servicio oficial de lanzaderas, con buses de ida y de vuelta que seguirán dos rutas, Vigo – Moaña – Cangas y Pontevedra – Marín – Seixo. La venta de tickets está ya disponible aquí.

Sobre el festival

SonRías Baixas está promovido por la productora PlayPlan, responsables también de BIGSOUND Pontevedra, Festival do Pasatempo y Fumega Fest. Cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo así como con la colaboración de Galicia Calidade y Xacobeo 2027; la colaboración institucional del Concello de Bueu; y el patrocinio de la Deputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas, a través de la marca Rías Baixas Fest. El evento cuenta, además, con la colaboración de Bico de Xeado y Los40 y Radio3 como medios oficiales.