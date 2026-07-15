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El festival SonRías Baixas regresa a Bueu tras cerrar una edición de récord en 2025: cartel por días, entradas y cómo llegar

El evento se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto, en el recinto de As Lagoas

LA M.O.D.A., Ultraligera, Zahara, La Pegatina, Alcalá Norte, Veintiuno, Barry B y Biznaga, artistas destacados de la programación

Concierto de Dani Fernández en el festival SonRías Baixas 2025.

Concierto de Dani Fernández en el festival SonRías Baixas 2025. / @javierbragado

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B. C.

La temporada de festivales ha comenzado en Galicia y, a lo largo de este verano, el público tendrá muchos entre los que escoger. Entre las citas de nueva creación y aquellas que buscan afianzarse tras sus primeras ediciones, otras, como es el caso del SonRías Baixas, son ya imprescindibles del calendario estival gallego y del noroeste peninsular.

Así, en esta 23ª edición, el SonRías Baixas continúa creciendo sin renunciar a su esencia: ser un festival cercano, inclusivo y profundamente vinculado al entorno que lo acoge, la localidad pontevedresa de Bueu. En 2025, el evento superó sus mejores cifras de asistencia y de retorno económico, generando un impacto de 3,1 millones de euros y cerca de 1.000 empleos directos.

Además, SonRías Baixas fue galardonado en tres categorías de los Iberian Festival Awards 2026, de entre las seis nominaciones obtenidas: Best Festival Photo, concedido al fotógrafo Javier Bragado —quien revalida este reconocimiento por segundo año consecutivo—, Contribution to Sustainability y Best Hosting and Reception.

Así será el SonRías Baixas 2026

El recinto de As Lagoas, en Bueu, volverá a acoger el festival, que se celebrará este año del 30 de julio al 1 de agosto. La cita contará con una programación que reunirá nuevas voces, grandes nombres y una destacada representación del talento gallego, repartida entre el Escenario Xacobeo 2027, como escenario principal, y el Escenario Turismo Rías Baixas.

Concierto de Sen Senra en el SonRías Baixas 2025.

Concierto de Sen Senra en el SonRías Baixas 2025. / Rocío Cibes

Las entradas ya están a la venta, tanto los abonos de tres días (disponibles por 69 euros) como las entradas de día (desde 33 euros).

La distribución de artistas y grupos por días será la siguiente:

Jueves 30 de julio

La XXIII edición del SonRías arrancará con una jornada marcada por el pulso emergente y la energía de las nuevas escenas. Alcalá Norte, uno de los nombres más en auge del rock estatal reciente, liderará la noche con su característico sonido de post punk afilado y actitud generacional. Junto a ellos, Veintiuno  aportará su vertiente más melódica y emocional dentro del pop rock, consolidada a través de canciones de gran conexión con el público.

Alcalá Norte formará parte de la primera jornada del SonRías Baixas 2026.

Alcalá Norte formará parte de la primera jornada del SonRías Baixas 2026. / FdV

Completan la jornada Duendeneta Dilleis, con una propuesta festiva y desenfadada; Hoonine, que mezcla electrónica, house y synthpop desde una mirada contemporánea; y Juventude, dúo que fusiona folclore, pop setentero e indie en clave bailable.

Viernes 31 de julio

El viernes 31 estará protagonizado por la diversidad sonora y la electrónica en todas sus formas. Ultraligera desplegará su rock ambicioso y enérgico, cargado de intensidad y estribillos contundentes, mientras que Zahara (Rave) transformará el recinto en una pista de baile con un espectáculo inmersivo donde el techno reinterpreta su repertorio en clave electrónica, liberadora y reivindicativa. Barry B, una de las voces más personales del momento, completará el tridente principal con un directo marcado por la sensibilidad y la experimentación.

Zahara (Rave) transformará el recinto de As Lagoas en una pista de baile.

Zahara (Rave) transformará el recinto de As Lagoas en una pista de baile. / FdV

El público vibrará también con las propuestas de Chiquita Movida, proyecto colectivo de espíritu libre y actitud urbana; y nombres como Rager,  Kike VarelaEME DJSobrezero y Ulex, que aportarán desde el indie rock hasta la electrónica.

Sábado 1 de agosto

El sábado 1 pondrá el broche final con una de las jornadas más potentes y festivas de la edición. La M.O.D.A. regresará como uno de los grandes referentes de la música alternativa nacional, con un directo intenso y emocional y una fuerte conexión con el público. La Pegatina, por su parte, convertirá el recinto en una auténtica celebración colectiva con su inconfundible mezcla de ska, rumba y ritmos festivos.

La M.O.D.A. será una de las bandas que despidan la 23ª edición del festival.

La M.O.D.A. será una de las bandas que despidan la 23ª edición del festival. / Edu Montes

A ellos se suma Biznaga, una de las últimas incorporaciones al cartel, que aportará su energía punk y su mirada crítica en uno de los directos más contundentes del fin de semana. El resto de la jornada incluye propuestas como Mr. Kilombo, sinónimo de cercanía y carisma sobre el escenario; Sonido Gallo Negro, que traerá desde México su hipnótica cumbia psicodélica; Gara Durán, con su universo íntimo y delicado; y proyectos como Alizza, Cool Nenas, NDLR, Quinkillada y Duendeneta Dilleis completando una programación diversa entre pop, electrónica, mestizaje y nuevas tendencias.

Cartel completo del SonRías Baixas 2026.

Cartel completo del SonRías Baixas 2026. / FdV

Acampada y buses oficiales

La experiencia completa del festival pasa por alojarse en la zona de acampada, que está a menos de 10 minutos a pie de la playa y del recinto de conciertos. El aforo es limitado, así que no dudes en adquirir ya tu reserva.

Vista aérea del recinto de conciertos y acampada del festival SonRías Baixas en 2025.

Vista aérea del recinto de conciertos y acampada del festival SonRías Baixas en 2025. / SonRías Baixas

El coste de la acampada es de 22 euros para los abonos y de 15 para las entradas de un solo día. Se puede añadir durante la compra de las entradas o de manera independiente a través de este enlace, introduciendo el código de tu entrada.

Por otro lado, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la organización pone a disposición del público un servicio oficial de lanzaderas, con buses de ida y de vuelta que seguirán dos rutas, Vigo – Moaña – Cangas y Pontevedra – Marín – Seixo. La venta de tickets está ya disponible aquí.

Sobre el festival

SonRías Baixas está promovido por la productora PlayPlan, responsables también de BIGSOUND Pontevedra, Festival do Pasatempo y Fumega Fest. Cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo así como con la colaboración de Galicia Calidade y Xacobeo 2027; la colaboración institucional del Concello de Bueu; y el patrocinio de la Deputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas, a través de la marca Rías Baixas Fest. El evento cuenta, además, con la colaboración de Bico de Xeado y Los40 y Radio3 como medios oficiales.

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