Descanso ‘made in Galicia’: Lirón Store aterriza en Vigo

El tejido comercial de Vigo se refuerza con la llegada de Lirón Store, un nuevo concepto de tienda especializada en descanso que abre sus puertas en la Rúa Ecuador, 67 (al lado de El Corte Inglés).

La nueva Lirón Store Vigo es un espacio diseñado para ofrecer una experiencia de usuario superior. Con una exposición cuidada, los clientes podrán conocer de primera mano las últimas innovaciones en sistemas de descanso, desde colchones de muelle ensacado y núcleo activo hasta su exclusiva Línea Maestra, además de colchones también para los más pequeños de la casa. Incorporará también complementos como sábanas, fundas, nórdicos…

Productos expuestos en el nuevo local. / Pablo Hernández Gamarra

Innovación con ADN gallego

Bajo el lema «Tu momento, tu espacio, tu descanso», Lirón Store llega a Vigo con el respaldo de Grupo Lirón, fabricante con más de 30 años de experiencia en el sector. La marca destaca por haber roto con los estándares clásicos, apostando fuertemente por la digitalización y nuevas estrategias de producción que garantizan un asesoramiento personalizado para cada tipo de durmiente.

Un impulso al comercio local

La ubicación estratégica en la zona centro de Vigo permite a los ciudadanos acceder a una oferta de descanso premium sin necesidad de desplazarse a la periferia.

Sobre Lirón Store

Lirón Store es el canal de puntos de venta de Grupo Lirón, fabricante gallego especializado en colchones, somieres, bases y almohadas. La primera Lirón Store de Galicia abrió sus puertas en 2023 en el municipio de Bueu, Pontevedra.

Asistentes a la inauguración de Lirón Store. / Pablo Hernández Gamarra

El responsable de la franquicia de Vigo, Miguel Santos, destaca su entusiasmo por el proyecto: «Llevar a una ciudad como Vigo un producto de tanta calidad y con sello 100% gallego es una garantía de éxito. Para mí, el objetivo principal es que cada persona que entre en la tienda de Vigo encuentre su sistema de descanso ideal a través de una evaluación de sus necesidades, siempre con un trato cercano, y esto es lo que hay que trasladar a la nueva Lirón Store de Vigo: transparencia, asesoramiento personalizado y un producto de calidad extraordinaria».

Grupo Lirón, la matriz de este proyecto

Con una experiencia de más de 30 años en el sector del descanso, Grupo Lirón cuenta con fábrica propia situada en Marín, Pontevedra, donde cuenta con un gran equipo especializado en la fabricación de productos de descanso.

En su centro de operaciones se llevan a cabo desde la selección de los materiales hasta la entrega de los pedidos y el servicio postventa, para así lograr la excelencia que los caracteriza.

CLIENTES EN LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL. / Pablo Hernández Gamarra

La apertura de este nuevo espacio en la Rúa Ecuador supone un hito en la estrategia de expansión de la marca, que busca acercar su tecnología de vanguardia a la ciudad olívica para que los vecinos puedan acceder a productos de descanso premium con sello gallego.

«Queremos que los vigueses entiendan y valoren su descanso de una forma diferente. No se trata solo de vender colchones, sino de mejorar la calidad de vida a través de la tecnología y la sostenibilidad», señalan desde la dirección de expansión de la firma.

La nueva Lirón Store de Vigo abrirá de lunes a viernes en horario de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 y los sábados de 10:00 a 14:00.

Las personas interesadas pueden contactar a través del correo electrónico vigoecuador@lironstore.es o seguir su actividad en sus perfiles de Instagram @grupoliron y @lironstore.