Gallaecia Asesores abre nueva oficina de Mapfre en Domaio

Gallaecia Asesores SL, compañía que gestiona desde hace 22 años la oficina Mapfre de Moaña, una de las mejor valoradas de Galicia, abrió este pasado jueves su segunda oficina en la localidad, situada en Domaio.

La nueva sede está en el lugar de O Calvar número 26 (bajo). Esta ubicación le permite estar más cerca de sus clientes de Domaio, pero también de quienes residen en San Adrián y Santa Cristina de Cobres, en el ayuntamiento de Vilaboa, cumpliendo así el objetivo estratégico de Mapfre de alcanzar las 30 oficinas comarcales en Galicia y 150 en toda España antes de 2028.

«Hoy en día, una oficina Mapfre es ya oficina de atención multicanal 24/7 con una amplia oferta multiservicios que acompañan y protegen al cliente desde su mayoría de edad hasta más allá de su jubilación», declara Jesús Costas, responsable de Gallaecia Asesores.

El horario de la oficina de Domaio es de 8:00 a 15:00 horas. El equipo está compuesto por tres profesionales que atenderán las necesidades de gestión y contratación de pólizas de seguros, ahorro-finanzas y contratos de energía. Y es que además de un completo catálogo de ofertas de protección para personas, autónomos y empresas, en Gallaecia Asesores se han especializado también en la gestión financiera y del ahorro, para lo que cuentan con un experto certificado en finanzas.

En el área de Energía cuentan con dos asesoras energéticas para ofrecer las mejores tarifas de luz y gas según potencia y consumo del cliente.

Cualquier persona, sea o no cliente, puede acercarse a la oficina de Mapfre de Domaio para conseguir una revisión sin coste de sus facturas de luz y gas y de sus recibos de préstamos e hipotecas. El equipo de Mapfre le ayudará a optimizar sus condiciones económicas y empezar a ahorrar.

Por otro lado, los profesionales de Gallaecia ofrecen a sus clientes de Moaña, Domaio y Vilaboa las condiciones bancarias más competitivas para la apertura de cuentas bajo asesoramiento personalizado y otros servicios sin gastos, como el alquiler de vehículos vía renting con el Banco Santander o la prevención de riesgos y salud con Quirón Salud.

Finalmente, ofrecen también los servicios de la empresa compartida Solunion, para asegurar el cobro de las ventas a crédito de autónomos y empresas y evitar así poner en riesgo la viabilidad de cualquier actividad económica.