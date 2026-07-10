Vuelve a Vigo uno de los grandes planes del verano: la Fiesta de la Cerveza

Tras el éxito de las anteriores ediciones, la Fiesta de la Cerveza regresa a Vigo para convertirse en uno de los grandes planes del verano. Del 31 de julio al 2 de agosto, la Explanada del Náutico acogerá tres jornadas en las que la cerveza, la gastronomía y la música en directo serán las grandes protagonistas.

La III Fiesta de la Cerveza vuelve con el objetivo de consolidarse como uno de los eventos gastronómicos y musicales de referencia del verano en la ciudad. Con entrada gratuita, el evento reunirá a miles de personas en un ambiente único junto al mar, ofreciendo una experiencia pensada para disfrutar con amigos y en familia.

Cartel oficial. / Cedida

Cerveza y gastronomía en un mismo espacio

La Fiesta de la Cerveza ofrecerá la posibilidad de degustar una amplia selección de cervezas, desde grandes referencias internacionales hasta algunas de las mejores propuestas artesanas gallegas. Entre las marcas confirmadas para esta edición se encuentran Estrella Damm, Menduiña, Banda y Madroa, en una propuesta pensada para que cada visitante pueda descubrir nuevos sabores y disfrutar de una experiencia cervecera completa.

La cerveza estará, además, acompañada de una amplia variedad de propuestas gastronómicas para todos los gustos. Los puestos confirmados para esta edición son Croquetísima, Delirio, Bolo do Caco, Creps Carlos, Santa Bárbara, Bico de Xeado y Tropicana. Desde hamburguesas y comida tradicional hasta crepes, postres artesanos y propuestas internacionales, la oferta gastronómica permitirá encontrar el maridaje perfecto para cada cerveza.

Cervezas en las anteriores ediciones. / Cedida

BirraPass y Zona VIP: la forma más completa de vivir la Festa da Cerveza

Para quienes quieran sacar el máximo partido a la Fiesta de la Cerveza, el evento contará con varias opciones exclusivas pensadas para disfrutar de la experiencia con más ventajas, comodidad y servicios especiales.

Por un lado, los asistentes podrán adquirir el BirraPass, una opción diseñada para vivir la cita cervecera de una forma más completa. Este pase incluye el vaso oficial de la fiesta, cuatro degustaciones —tres de cerveza artesana y una Estrella Damm— y la participación automática en los sorteos de estancias en cabañas de bosque y bonos de spa y bienestar en Moaña.

Por otro lado, quienes deseen disfrutar del evento en un entorno más exclusivo podrán reservar su plaza en la Zona VIP, un espacio pensado para vivir la experiencia con mayor comodidad y atención personalizada. Esta modalidad incluye acceso exclusivo a la zona, mesa reservada durante toda la estancia, servicio personalizado y entrada sin colas.

La experiencia VIP se completa con una propuesta gastronómica especial: los asistentes podrán elegir un primer plato entre tabla de quesos, tabla de jamón o tabla de embutidos; un segundo plato entre cualquiera de las opciones gastronómicas de los puestos participantes; postre, café y una jarra de cerveza. Todo ello convierte la Zona VIP en una alternativa ideal para disfrutar de la Fiesta de la Cerveza en un ambiente cómodo, exclusivo y cuidado al detalle.

La organización recomienda adquirir con antelación el BirraPass y las entradas para la Zona VIP a través de https://entradas.vigoplan.com/es/ para asegurar la disponibilidad y beneficiarse de las ventajas de la compra anticipada.

Música en directo y concurso de Bandas

La música volverá a ser uno de los grandes atractivos de la Festa da Cerveza con la celebración del Concurso de Bandas, que llenará el escenario de actuaciones durante todo el fin de semana.

Los grupos y artistas confirmados para esta edición son Antifrágil, Karma Animal, Ksais, Seitura, Edgar Allan Pop, The Twinpims, Rukan, Tony Delgado Trio y Rayanos.

Una programación variada que combinará rock, pop y otros estilos para crear el mejor ambiente durante las tres jornadas del evento.