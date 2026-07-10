Ponte Caldelas celebra á Galicia emigrada
A festa comeza hoxe e estenderase ata o 12 de xullo, cun programa cheo de gastronomía, música e tradición
Galicia sempre foi terra de emigrantes. De persoas que marcharon na procura dun futuro mellor, pero que nunca deixaron de levar consigo a memoria da súa terra, da súa xente e das súas tradicións.
Con ese espírito de reencontro, Ponte Caldelas prepárase para vivir unha das citas máis agardadas do verán coa celebración da Festa Gastronómica do Emigrante, unha proposta pensada para reunir veciños, veciñas, visitantes e persoas retornadas arredor da boa mesa, da música en vivo e do ambiente festivo.
A festa terá lugar os días venres 10, sábado 11 e domingo 12 de xullo. Serán tres xornadas para gozar da gastronomía, da convivencia e da tradición, pero tamén para celebrar ese vínculo coa terra que segue vivo malia o paso do tempo e a distancia.
Unha programación chea de tradición e sabor
Durante a fin de semana, a Alameda de Ponte Caldelas converterase no corazón da celebración. A gastronomía será o fío condutor dunha proposta que busca poñer en valor o pracer de reunirse arredor dun prato e dunha bebida, tal e como manda a tradición galega.
A organización ofrecerá postos de comida e unha promoción especial de prato máis bebida por 6 euros, facendo da cita unha oportunidade perfecta para degustar diferentes propostas culinarias nun ambiente popular e familiar. A Alameda será así un punto de encontro para veciños, veciñas, visitantes e persoas retornadas, nunha festa pensada para compartir mesa, conversa e bo ambiente.
A programación tamén inclúe un dos momentos máis simbólicos das festas galegas: o conxuro e a queimada, que se ofrecerá de balde ás 00:00 horas. Este ritual, vencellado á cultura popular e ao imaxinario máxico de Galicia, poñerá o toque especial a unhas noites cheas de sabor, música e tradición.
Música en vivo
Como en calquera festa, a música en directo non pode falta e será outro dos grandes atractivos desta Festa do Emigrante. O programa arrincará o venres 10 ás 21:30 horas coa actuación de Acorde Son do Verdugo, que será a encargada de abrir unha fin de semana pensada para bailar, cantar e gozar do ambiente da Alameda.
O sábado 11, a xornada comezará xa ao mediodía. Ás 13:30 horas, a música de Os Xeitosos da Insua acompañará o ambiente gastronómico e festivo. Pola noite, ás 21:30 horas, será a quenda dos Mariachis con Leonardo Flores, unha proposta que achegará variedade e ritmo á programación.
O domingo 12, a partir das 13:30 horas, será a quenda de 4 Ventos, que porá o broche musical á celebración e despedirá tres días de festa nos que Ponte Caldelas volverá demostrar a súa capacidade para reunir a veciñanza e visitantes arredor da cultura popular.
Moito máis cunha festa
Esta cita ten un significado especial. A Festa Gastronómica do Emigrante non é só unha celebración arredor da comida, senón tamén unha homenaxe a todas aquelas persoas que marcharon, ás que regresaron e ás que, malia a distancia, seguen sentindo Ponte Caldelas como parte da súa historia.
A emigración forma parte da identidade galega e encontros coma este permiten poñer en valor ese sentimento de pertenza que nin o tempo nin os quilómetros conseguen borrar. Por iso, durante esta fin de semana, Ponte Caldelas convida a veciñanza e visitantes a compartir unha festa marcada pola hospitalidade, a gastronomía e a música popular.
Será unha cita para celebrar o reencontro, a memoria e o vínculo coa terra; unha festa para gozar en comunidade baixo o lema: «Tradición, sabor e música nunha festa única!»
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